Ірина Федишин вразила яскравим образом і незвичною зачіскою: фото у футболці та джинсах
Популярна українська співачка Ірина Федишин вкотре показала свій look of the day. Для походу на радіостанцію вона обрала джинси та стильну футболку, а також зробила незвичну зачіску.
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Ірина Федишин є однією з найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона часто публікує в мережі різноманітні фото та відео, де показує варіанти аутфітів.
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Яскравий образ Ірини Федишин
Для походу на радіостанцію, де виконавиця презентувала нову пісню, вона обрала сині джинси та блакитну футболку з красивим вирізом. Такий look поєднала з білими туфлями на високих підборах.
Федишин здивувала незвичною зачіскою. Вона вклала волосся в локони та зібрала у недбалий пучок зверху, який спадав на обличчя. Макіяж зірки був насиченим: чорні стрілки на повіках і нюдова помада на губах.
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Ніжні аутфіти Ірини Федишин:
- для зйомок знаменитість обрала бежевий штанний костюм;
- артистка показала за кермом автомобіля стильний повсякденний образ;
- виконавиця прогулялася Львовом у красивій шубці.
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