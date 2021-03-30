Ірина Федишин вразила ніжним образом у бежевому костюмі: фото
Українська співачка зі Львова Ірина Федишин вкотре показала шанувальникам свій look of the day. Артистка позувала у бежевому костюмі та зачарувала ніжністю.
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Ірина Федишин є однією з найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона активно ділиться світлинами в мережі, показує варіанти аутфітів. Диктує сучасні тренди своїм підписницям.
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Ніжний look Ірини Федишин
Виконавиця постала перед камерою у штанному костюмі бежевого кольору. Під нього одягнула блискучий топ в тон. Вбрання мало звабливе декольте та підкреслило фігуру знаменитості.
Серед аксесуарів образ Ірини доповнили масивний браслет і довгі сережки з перлами. Біляве волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах.
Бережіть тепло своєї душі. Не витрачайте його на смуток, злість та образи. Адже воно гріє не тільки вас, але й ваших близьких. Гарного усім дня!
– написала в публікації Федишин.
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Підписники зірки не залишають таку публікацію без уваги та активно коментують.
- "Неймовірна! Вам дуже личить цей образ! Вам також гарного дня, чудового самопочуття та позитивного настрою";
- "Красунечка";
- "Вам також всього найкращого! Від вас завжди віє теплом, ніжністю, радістю, любов'ю".
Неймовірна Вам дуже личить цей образ Вам також гарного дня, чудового самопочуття та позитивного настрою
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