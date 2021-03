Українська співачка зі Львова Ірина Федишин вкотре показала шанувальникам свій look of the day. Артистка позувала у бежевому костюмі та зачарувала ніжністю.

Ірина Федишин є однією з найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона активно ділиться світлинами в мережі, показує варіанти аутфітів. Диктує сучасні тренди своїм підписницям. Дивіться також Купання в чанах і пікнік біля річки: як Ірина Федишин відпочила в Карпатах – фото і відео Ніжний look Ірини Федишин Виконавиця постала перед камерою у штанному костюмі бежевого кольору. Під нього одягнула блискучий топ в тон. Вбрання мало звабливе декольте та підкреслило фігуру знаменитості. Серед аксесуарів образ Ірини доповнили масивний браслет і довгі сережки з перлами. Біляве волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Бережіть тепло своєї душі. Не витрачайте його на смуток, злість та образи. Адже воно гріє не тільки вас, але й ваших близьких. Гарного усім дня!

– написала в публікації Федишин. Для перегляду фото гортайте праворуч Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) Підписники зірки не залишають таку публікацію без уваги та активно коментують. "Неймовірна! Вам дуже личить цей образ! Вам також гарного дня, чудового самопочуття та позитивного настрою";

"Красунечка";

"Вам також всього найкращого! Від вас завжди віє теплом, ніжністю, радістю, любов'ю". Неймовірна Вам дуже личить цей образ Вам також гарного дня, чудового самопочуття та позитивного настрою