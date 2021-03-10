Ірина Федишин після гастролей влаштувала весняну прогулянку з сином: фото

Популярна співачка зі Львова Ірина Федишин виступила у декількох містах України, а після повернення додому влаштувала прогулянку з сином. Весняна погода хоча й виявилася похмурою, проте не зіпсувала зірковій матусі та її синочку настрій.

Ірина Федишин більшість вільного часу приділяє синам. Вона часто подорожує разом із ними, грається вдома та організовує прогулянки містом. Днями знаменитість відпочила з синочком Олежиком.

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Виконавиця зробила декілька яскравих селфі. Вона постала перед камерою у білих штанах, худі з капюшоном і стильному чорному кардигані. Біляве волосся Ірина зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Також Федишин зробила легкий макіяж з матовою помадою нюдового кольору на губах.

Олежик позував поруч із матусею в джинсах, чорній куртці, червоній шапці та черевиках. У руках хлопчик тримав іграшковий дрон. Співачка розповіла, що це улюблена іграшка її сина.

Мама повернулася у сім'ю. Гуляємо з Олежиком, запускаємо дрон. Він іграшковий і Олежик дуже любить цю іграшку. Це єдине, що його захоплює більше за гаджети,

– написала Федишин в публікації.

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