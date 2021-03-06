Відома українська співачка Ірина Федишин показала нові фото з синами. Через те, що у Львові днями випав сніг, зірка вирішила зліпити з дітьми сніговика.

Українська співачка зі Львова Ірина Федишин поділилась з прихильниками черговою серією фото. Вона показала, як розважається із синами цією весною.

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Фото Ірини Федишин із синами

Нещодавно у Львові знову випав сніг, незважаючи на те, що настала весна. Тому українська співачка вирішила розважитися разом із синами – Юрчиком та Олежиком. Зіркава матуся допомогла дітям зліпити невеличкого сніговика. На світлині усі усміхались та були задоволенні таким активним відпочинком.

Сини Ірини Федишин позували перед камерою в чорних куртках та шапках. Сама артистка також обрала темний пуховик, але з жовтою вставкою. Вона розпустила біляве волосся та вклала його легкими локонами. На обличчі зірка зробила легкий макіяж. Ірина підкреслила очі коричневими тінями та нафарбувала губи рожевою помадою.

Березневий сніг у Львові. Разом зліпили снігову бабу, зима не хоче від нас йти,

– поділилась під фото Федишин.



Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму Ірини Федишин

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