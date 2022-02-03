1 лютого артистці виповнилося 35 років. З цієї нагоди вона організувала сімейний відпочинок, поїхала з найріднішими у Славсько. Та не обійшлося без пригод.

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Пригоди Ірини Федишин у Карпатах

Через сильний снігопад артистці не вдалося автомобілем доїхати до будинку, в якому вона мала зупинитися. Тому залишила автомобіль в кучугурі й добиралася з рідними до локації пішки. Наступного дня машину Ірини відкопали, спустили до дороги. Тоді Федишин вирушила на бугельному підіймачі на гору Тростян. Та дорогою стався неприємний інцидент.

Чоловік Ірини Віталій з сином Олегом здолали складну трасу та спустилися вниз, а сама співачка з молодшим сином Юрієм не втрималися на підіймачі. Вони зірвалися в кучугури, лижі відстебнулися. Тоді Ірині та сину довелося спускатися з гори пішки. Артистка зауважила, що то була чорна траса.

Ми з Юрчиком злетіли. Сніг – вище колін. Йшли через ліс до траси. Це дуже складно,

– прокоментувала Федишин.

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