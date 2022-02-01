Навіть у день народження Ірина Федишин не може дозволити собі зникнути з радіостанцій та інстаграму. З самого ранку її вітали з 35-річчям у прямому ефірі, однак першим це зробив чоловік Віталій з синами Юрчиком та Олежиком.

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Ірина Федишин похизувалась подарунком від чоловіка

У вітальні розкішного будинку у Львові на Ірину Федишин чекав величезний букет червоних і білих тюльпанів, кульки у формі сердець. Однак головний подарунок Віталій запакував у гігантську коробку з написом love. У ній була путівка на Мальдіви, про яку зірка мріяла і співала з 2019 року.

Сьогодні зранку на мене чекав дуже приємний сюрприз,

– розповіла співачка.

Ірина Федишин з подарунками від чоловіка / Фото з інстаграму співачки

Ірина Федишин з подарунками від чоловіка / Фото з інстаграму співачки

Як Ірина Федишин святкує 35-річчя

У день народження співачка винайняла будинок у Карпатах, куди запросила лише найрідніших – сім'ю та батьків.

Після шумних гастролей захотілося спокою,

– пояснила артистка в мережі.

Цікаво, що святкування Ірини Федишин ледь не зірвалося. Її Porsche загрузло в снігу дорогою на гору, на якій розташована вілла. Так, пів дороги родина йшла пішки з клунками у руках. Після цього іменинниця пожартувала, що вони взяли мало м'яса на шашлик.

Ірина Федишин у день народження в Карпатах / Фото з інстаграму співачки

Ірина Федишин з синами у день народження / Фото з інстаграму співачки