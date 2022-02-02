Лідерка колективу KAZKA влаштувала невелику відпустку-перезавантаження. Вона відправилась до Іспанії.

Дивіться також Слава Камінська кардинально змінила імідж: як співачка виглядає зараз

Солістка гурту KAZKA в Барселоні

Олександра Заріцька активно проводить час в Іспанії. Вона прогулюється вуличками Барселони, насолоджується місцевими пейзажами. До того ж вона куштує іспанську кухню, хоч продовжує обмежувати себе у харчуванні.

Кілька слів про Барселону. Тут на кожному кроці неймовірна краса, і я не знаю, як встигну за кілька днів все обійти. А ще тут дуже багато папуг, вони всюди й вони дуже дратують, якщо чесно. А ще тут дуже багато випічки, я вмираю щоразу, коли проходжу повз, бо вона дуже пахне, і я себе стримую максимально,

– поділилась лідерка KAZKA.

Олександра Заріцька також оприлюднила відверте фото, на якому продемонструвала фігуру після схуднення на 30 кілограмів та татуювання.



Олександра Заріцька / Фото з інстаграму гурту KAZKA

Лідерка KAZKA в Барселоні / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, перед Барселоною Олександра Заріцька проводила час у Грузії. Вона перебувала на різдвяному ретриті в Грузії. Співачка зізнавалась, що закохалась у культуру цієї країни та людей.