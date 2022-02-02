Лідерка колективу KAZKA влаштувала невелику відпустку-перезавантаження. Вона відправилась до Іспанії.
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Солістка гурту KAZKA в Барселоні
Олександра Заріцька активно проводить час в Іспанії. Вона прогулюється вуличками Барселони, насолоджується місцевими пейзажами. До того ж вона куштує іспанську кухню, хоч продовжує обмежувати себе у харчуванні.
Кілька слів про Барселону. Тут на кожному кроці неймовірна краса, і я не знаю, як встигну за кілька днів все обійти. А ще тут дуже багато папуг, вони всюди й вони дуже дратують, якщо чесно. А ще тут дуже багато випічки, я вмираю щоразу, коли проходжу повз, бо вона дуже пахне, і я себе стримую максимально,
– поділилась лідерка KAZKA.
Олександра Заріцька також оприлюднила відверте фото, на якому продемонструвала фігуру після схуднення на 30 кілограмів та татуювання.
Олександра Заріцька / Фото з інстаграму гурту KAZKA
Лідерка KAZKA в Барселоні / Фото з інстаграму зірки