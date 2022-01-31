Євген зазначив, що в такі далекі мандрівки варто купувати тури, путівки, однак він і його дружина Дар'я не полюбляють готелів, автобусних екскурсій, тому самостійно орендували апартаменти та автомобіль.

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Пригоди Євгена Хмари на Маврикію

Такий варіант відпочинку не лише комфортніший, а й дешевший. На острові Дар'я та Євген встигли відвідати одне з чудес світу – піски Шамарель. Це різноколірні піски від яскраво-помаранчевого до ніжно-рожевого.

Ви ніколи не забудете цю красу природи, там розташований красивий водоспад Шамарель і завод рому,

– поділився Євген.

Діти подружжя отримали велике задоволення від природних парків і заповідників, які там відвідали. На Маврикію є розваги для всіх членів родини, тому кожен зможе знайти собі щось до душі.

Євген Хмара і Дар'я Ковтун на Маврикію / Фото пресслужби

Одного дня, поки в дітей був обідній сон, Євген і Дар'я відправилися в океан, плавати на сапборді. Відпливши від берега на відстань 500 метрів, почався сильний вітер.

У цей момент я був у воді, а Дашу на сапборді почало швидко відносити в океан. Я плив зі всіх сил, щоб наздогнати її й потім почав пливти до берега, але мої спроби були невдалими. Мені здавалося, що стою на місці. В якийсь момент я почав видивлятися вертольоти та судна, просити про допомогу,

– пригадав віртуоз.

Ця пригода завершилася добре. Але Євген зізнався, що в той момент відчув себе героєм Тома Генкса з фільму "Вигнанець", який залишився у відкритому океані на саморобному плоті: "Мені хотілося показати Даші дельфінів, які плавають в тій місцевості, з якими за день до того я плавав, тому ми запливли трішки глибше і далі".

Після цієї історії закохані не ризикували, а насолоджувалися місцевими смаколиками, пляжним відпочинком, екскурсіями до водоспадів і чудовою літньою погодою.