У день гранд-фіналу Євробачення-2022 Анастасія Приходько була впевнена, що Kalush Orchestra посяде друге місце, а перемогу віддадуть Великій Британії, яка "20 років не вигравала". Однак сталося навпаки – Сем Райдер поступився реперам з України. Тож тепер відповідальність за проведення Євробачення-2023 лягла на наші плечі.

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Анастасія Приходько про Євробачення-2023

Зірка вважає, що перше місце Kalush Orchestra – це чергова підтримка України Європою, аби ми вкотре опинилися на перших шпальтах по всьому світу. Однак вона не впевнена, що ми зможемо прийняти Євробачення-2023 в себе.

Я переживаю, як це все відбуватиметься. І чи не буде так, що ми передамо право проведення конкурсу іншій країні. Бо як і де проводити? 42 делегації країн приїдуть в Україну. Це дуже багато людей, безпеку треба зробити на найвищому рівні,

– висловилася Анастасія Приходько.

Ба більше, вона припускає, що до травня 2023 року війна в Україні не закінчиться: "Путіну не вигідно, щоб війна закінчилася, будуть гойдалки".

Анастасія Приходько про національне журі України, яке "обіср*лося"

Після скандалу, який розгорівся довкола балів від України на Євробаченні-2022, співачка пройшлася по суддях. На її думку, гідним опинитися у складі національного журі був лише саундпродюсер Вадим Лисиця. Що там робили Ірина Федишин та "три інші герої", яких вона не знає, – залишається для Приходько загадкою.

Я дивилася інтерв'ю Федишин, і думаю, яке відношення вона має до Євробачення, хто її туди посадив? Вона не знає внутрішньої кухні. Чому саме вона? Раджу Федишин наступного разу думати, якщо тебе покликали на такий важливий захід. Професійне журі обіср*лося – хотіли, як краще, а вийшло, як завжди,

– різко заявила Анастасія Приходько.

Артистці пісня поляка Охмана сподобалася, вона здалася їй хітовою. Тож 0 балів від України для Польщі – для неї досі шок.

"Якщо ми зараз боремося на всіх фронтах, то, ясна річ, що не можна було Польщу ображати. Ситуація неприємна. Польща як може, так і допомагає. Це добрий сусід. Подобається тобі чи ні, треба надати підтримку Польщі", – вважає Приходько.

До слова, лідеру Kalush Orchestra теж незручно перед поляком. Охман був серед у топ п'ять Олега Псюка на Євробаченні-2022.