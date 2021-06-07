Ірина Федишин активно підкорює серця українських слухачів. Вона не лише тішить музичними новинками, а й щоразу зачаровує бездоганними аутфітами.
Цікаво Ірина Федишин готується до другого весілля
Яскравий look Ірини Федишин
Артистка продемонструвала стильний та яскравий образ. Для прогулянки у похмурий літній день Ірина обрала білі обтислі штани та майку. Поверх одягнула кардиган помаранчевого кольору з капюшоном та зеленими й жовтими вставками. Довершила look з босоніжками в тон кардигану на високій платформі.
Біляве волосся виконавиця вклала у легкі локони. На обличчі Федишин зробила виразний макіяж з темними тінями й чорними стрілками на повіках і ніжно-рожевою помадою на губах. Серед прикрас ефектний аутфіт довершив неймовірно красивий ланцюжок на шиї. Також яскравого шарму додавала малинова сумочка, яку артистка тримала на плечі.
Ірина Федишин у яскравому кардигані / Фото з інстаграму Ірини Федишин
Ірина Федишин у яскравому кардигані / Фото з інстаграму Ірини Федишин
Попередні образи Ірини Федишин
- Зірка завітала у телестудію, де взяла участь у ранковій програмі в помаранчевій мінісукні.
- Виконавиця позувала на камеру біля автомобіля, тримаючи в руках величезний букет червоних троянд. Для фотосесії обрала чорну сукню з торочками.
- Знаменитість прогулялася парком у багатоколірному довгому в'язаному кардигані в смужку.