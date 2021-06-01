Українська співачка зі Львова Ірина Федишин часто публікує на своїй сторінці в інстаграмі нові фото, де ділиться образами. Аутфіти знаменитості можуть підійти для кожної як на щодень, так і для світських виходів.
До слова Наталія Могилевська захопила образом в атласній сукні з корсетом: сміливе фото
Образ Ірини Федишин
Артистка позувала перед камерою біля автомобіля з величезним букетом червоних троянд. Вона постала в чорній мінісукні з вирізом на грудях та довгими стрічками від пояса.
Знаменитість поєднала вбрання із гетрами в тон і з червоно-білими смужками, а також туфлями на високих підборах.
Ірина Федишин розпустила довге волосся та вклала його голлівудськими локонами. Вона завершила аутфіт макіяжем. Співачка підкреслила очі темними тінями й нафарбувала губи червоною помадою.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Шанувальників підкорила нова зйомка артистки. Про це вони написали в коментарях:
- "Неймовірна";
- "Обожнюю";
- "Красунечка";
- "Супер";
- "Чарівна, красива жінка".