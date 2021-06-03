Ірина Федишин активно підкорює українську аудиторію. Вона тішить прихильників музичними новинками, концертами, публікаціями у соціальних мережах, а також все частіше стає гостею популярних телепрограм.

Дивіться також Ірина Федишин позувала у ніжно-рожевій сукні: фото з синами

Яскравий look Ірини Федишин

Для одного з ефірів, на який завітала виконавиця, вона обрала яскраве та водночас зухвале вбрання. Федишин постала перед камерою у помаранчевій мінісукні без рукавів. Витончену талію зірки підкреслив пояс у тон сукні. Також вбрання мало спокусливе декольте, яке додало образові жіночності.

Такий look Ірина поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах. Біляве волосся артистка вклала у фірмові локони. Красиві очі Федишин виділила за допомогою темних тіней, а на губи нанесла нюдову помаду.



Ірина Федишин у помаранчевій мінісукні / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Підписники співачки не залишили її публікацію без уваги. Вони активно коментують допис та залишають багато приємних слів на адресу своєї улюблениці. Також зазначають, що їм дуже сподобався ефір за участю Ірини.