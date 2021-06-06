34-річна Ірина Федишин не стала розсекречувати деталі, однак пообіцяла вразити не лише велику родину, а й фанів.

До теми Ірина Федишин приголомшила зухвалим образом у помаранчевій мінісукні: фото

Ми готуємо сюрприз! Це не просто буде сімейно-родинне весілля, а дуже велике весілля,

– розсекретила Ірина Федишин.

Вона зізналася, що схуднення чоловіка приурочене до 15 річниці весілля. До початку червня Віталій вже позбувся 11 зайвих кілограмів і став помітно стрункішим. Як з'ясувалося, все завдяки зірковій дружині, яка підтримує у формі себе й не дає розслабитися коханому.

"Почали контролювати харчування, їсти частіше, меншими дозами. Слідкую, щоб він не їв після 6, щоб не ховав від мене тортики і не купував солодкого", – поділилася артистка.

Додамо, Ірина Федишин – не єдина українська зірка, яка святкуватиме весілля вдруге. З нагоди 25-річчя шлюбу Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге. Актори влаштували розкішну церемонію в столичному ресторані, підготували декор з живих квітів і двоярусний весільний торт без цукру. Зірка "Роксолани" навіть одягла весільну сукню і фату, підкоривши фанів зворушливими фото.