Ирина Федишин активно покоряет сердца украинских слушателей. Она не только радует музыкальными новинками, но и каждый раз очаровывает безупречными аутфитами.

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Яркий look Ирины Федишин

Артистка продемонстрировала стильный и яркий образ. Для прогулки в пасмурный летний день Ирина выбрала белые обтягивающие штаны и майку. Поверх надела кардиган оранжевого цвета с капюшоном и зелеными и желтыми вставками. Дополнила look босоножками в тон кардигану на высокой платформе.

Белокурые волосы исполнительница уложила в легкие локоны. На лице Федишин сделала выразительный макияж с темными тенями и черными стрелками на веках и нежно-розовой помадой на губах. Среди украшений эффектный аутфит дополнила невероятно красивая цепочка на шее. Также яркого шарма добавляла малиновая сумочка, которую артистка держала на плече.



Ирина Федишин в ярком кардигане / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин в ярком кардигане / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Предыдущие образы Ирины Федишин