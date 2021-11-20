Ірина Федишин потрапила в аварію в Києві: відео понівеченого авто зірки
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Співачка Ірина Федишин знову потрапила в аварію, однак у цей час навіть не була за кермом свого авто. У припарковану машину зірки в'їхала вантажівка. Сталось це пізно ввечері під палацом "Україна". Як виглядає автомобіль артистки, дивіться відео нижче.
Вечір п'ятниці, 19 листопада, Ірина Федишин присвятила підготовці масштабного шоу в палаці "Україна". Після завершення репетиції на співачку чекав неприємний сюрприз – у її авто марки Porsche в'їхала вантажівка.
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Водій нібито не помітив припаркований ззаду автомобіль, відтак понівечив бампер і капот.
Вийшли з палацу "Україна", а тут нас чекає дуже неприємний сюрприз. Ми припаркували машину, виходимо, а тут хтось у нас в'їхав. Ось так машина давала задню і не бачила, що ми тут стоїмо,
– розповіла Ірина Федишин.
Обурена знаменитість зателефонувала у поліцію, яка їхала на виклик майже півтори години. У результаті чоловік Ірини Федишин приспустив колеса Porsche, аби авто було нижче, і він зміг здати назад. Так, невідомо, чим відбувся водій вантажівки.До слова, коли подружжя поверталось на київську квартиру з палацу "Україна", то стало свідками великої аварії. У ДТП зіткнулося 9 машин.
Ірина Федишин потрапила в аварію в Києві / Відео з інстаграм-сторіс співачки
Наголосимо, Ірина Федишин не вперше потрапляє в аварію. У грудні 2019 року вона з чоловіком потрапила в ДТП на Рівненщині, коли поверталась до Львова з концерту в Шепетівці – у їхню машину влетів пасажирський бус. Зірка відбулась незначними забоями та шоком, тоді як Віталій отримав струс мозку та травму ноги.
Які українські зірки потрапляли в аварії:
- У січні співак Julik потрапив у ДТП в Києві. Він не впорався з кермуванням через ожеледь та в'їхав у припарковане на проїжджій частині авто.
- Учасник "Танців з зірками" Макс Леонов скоїв аварію у столиці – влетів у паркан, що розділяє зустрічні смуги руху. Він пошкодив ліву частину авто марки BMW – бампер і капот з боку водія, а сам отримав струс мозку.
- Хореографиня Ілона Гвоздьова теж була жертвою аварії в Києві – водій не дотримався дистанції та в'їхав у машину зірки просто на світлофорі. На щастя, ніхто не постраждав.
- За останні пів року мама Камалії потрапила у дві ДТП, остання з яких трапилась на початку жовтня. На трасі Київ-Чернігів авто жінки підрізала фура, водій якої втік.
- Днями аварію скоїла "Міс Україна Всесвіт 2021". Анна Неплях не розрахувала гальмівний шлях і врізалась в інший автомобіль, хоч нібито "була повністю сконцентрована на дорозі".