Вечер пятницы, 19 ноября, Ирина Федишин посвятила подготовке масштабного шоу во дворце "Украина". После завершения репетиции певицу ждал неприятный сюрприз – в ее автомобиль марки Porsche въехал грузовик.

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Водитель якобы не заметил припаркованный сзади автомобиль и повердил бампер и капот.

Вышли из дворца "Украина", а здесь нас ждет очень неприятный сюрприз. Мы припарковали машину, выходим, а тут кто-то у нас въехал. Вот так машина сдавала задом и не видела, что мы здесь стоим,

– рассказала Ирина Федишин.

Возмущенная знаменитость позвонила в полицию, которая ехала на вызов почти полтора часа. В результате муж Ирины Федишин приспустил колеса Porsche, чтобы автомобиль был ниже, и он смог сдать назад. Неизвестно, пострадал ли водитель грузовика.

К слову, когда супруги возвращались на киевскую квартиру из дворца "Украина", то стали свидетелями большой аварии. В ДТП столкнулось 9 машин.

Ирина Федишин попала в аварию в Киеве / Видео из инстаграм-сторис певицы

Отметим, что Ирина Федишин не впервые попадает в аварию. В декабре 2019 года она с мужем попала в ДТП в Ровненской области, когда возвращалась во Львов с концерта в Шепетовке – в их машину влетел пассажирский бус. Звезда отделалась незначительными ушибами и шоком, тогда как Виталий получил сотрясение мозга и травму ноги.

Какие украинские звезды попадали в аварии: