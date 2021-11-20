Вечер пятницы, 19 ноября, Ирина Федишин посвятила подготовке масштабного шоу во дворце "Украина". После завершения репетиции певицу ждал неприятный сюрприз – в ее автомобиль марки Porsche въехал грузовик.
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Водитель якобы не заметил припаркованный сзади автомобиль и повердил бампер и капот.
Вышли из дворца "Украина", а здесь нас ждет очень неприятный сюрприз. Мы припарковали машину, выходим, а тут кто-то у нас въехал. Вот так машина сдавала задом и не видела, что мы здесь стоим,
– рассказала Ирина Федишин.
Возмущенная знаменитость позвонила в полицию, которая ехала на вызов почти полтора часа. В результате муж Ирины Федишин приспустил колеса Porsche, чтобы автомобиль был ниже, и он смог сдать назад. Неизвестно, пострадал ли водитель грузовика.
Ирина Федишин попала в аварию в Киеве / Видео из инстаграм-сторис певицы
Отметим, что Ирина Федишин не впервые попадает в аварию. В декабре 2019 года она с мужем попала в ДТП в Ровненской области, когда возвращалась во Львов с концерта в Шепетовке – в их машину влетел пассажирский бус. Звезда отделалась незначительными ушибами и шоком, тогда как Виталий получил сотрясение мозга и травму ноги.
Какие украинские звезды попадали в аварии:
- В январе певец Julik попал в ДТП в Киеве. Он не справился с управлением из-за гололеда и въехал в припаркованный на проезжей части автомобиль.
- Участник "Танцев со звездами" Макс Леонов совершил аварию в столице – влетел в забор, разделяющий встречные полосы движения. Он повредил левую часть автомобиля марки BMW – бампер и капот со стороны водителя, а сам получил сотрясение мозга.
- Хореограф Илона Гвоздева тоже была жертвой аварии в Киеве – водитель не придерживался дистанции и въехал в машину звезды прямо на светофоре. К счастью, никто не пострадал.
- За последние полгода мама Камалии попала в два ДТП, последнее из которых произошло в начале октября. На трассе Киев-Чернигов автомобиль женщины подрезала фура, водитель которой скрылся.
- На днях аварию совершила "Мисс Украина Вселенная 2021". Анна Неплях не рассчитала тормозной путь и врезалась в другой автомобиль, хотя "была полностью сконцентрирована на дороге".