Ірина Федишин підкорила ляльковим образом у рожевій сукні: ефектне відео
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Популярна українська співачка Ірина Федишин поділилась з шанувальниками новим дописом. Вона продемонструвала яскравий образ у ніжно-рожевій сукні.
Успішна українська артистка Ірина Федишин часто ділиться в особистому блозі яскравими фото чи відео. Вона показує прихильникам образи, що підійдуть для різних світських виходів чи повсякденних прогулянок.
Дивіться також Тоня Матвієнко показала, як 5-річна донька запалювала на концерті Мірзояна: миле відео
Образ Ірини Федишин
Цього разу виконавиця опублікувала відео, у якому кружляє в яскравому вбранні, що нагадує одяг принцеси чи ляльки. Вона одягнула рожеву сукню довжини міді без бретелей, з корсетом та надзвичайно пишною спідницею.
Таке вбрання зірка поєднала із замшевими туфлями кольору фуксії. Серед аксесуарів образ Ірини Федишин доповнило блискуче кольє та срібні сережки-кільця.
Співачка розпустила біляве волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила ефектний макіяж, що вдало завершив святковий аутфіт.
Образи Ірини Федишин у сукнях
- Іншим варіантом святкового образу від знаменитості є чорна сукня в горошок, яку вона поєднала з туфлями-човниками.
- Співачка також показувала ляльковий аутфіт у довгій сукні насиченого червоного кольору.
- Ірина Федишин демонструвала й екстравагантний look у білій мінісукні з пір'ям.