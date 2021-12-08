Успішна українська артистка Ірина Федишин часто ділиться в особистому блозі яскравими фото чи відео. Вона показує прихильникам образи, що підійдуть для різних світських виходів чи повсякденних прогулянок.

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Образ Ірини Федишин

Цього разу виконавиця опублікувала відео, у якому кружляє в яскравому вбранні, що нагадує одяг принцеси чи ляльки. Вона одягнула рожеву сукню довжини міді без бретелей, з корсетом та надзвичайно пишною спідницею.

Таке вбрання зірка поєднала із замшевими туфлями кольору фуксії. Серед аксесуарів образ Ірини Федишин доповнило блискуче кольє та срібні сережки-кільця.

Співачка розпустила біляве волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила ефектний макіяж, що вдало завершив святковий аутфіт.

Образи Ірини Федишин у сукнях