Чоловік Тоні Матвієнко зібрав фанів і друзів з нагоди 10-річчя музичної кар'єри. На його концерт прийшла уся сім'я – дружина, теща та 5-річна донечка Ніна. Дитина зіркових батьків виросла за лаштунками, тож сцена її не лякає. Cудячи з останнього відео у профілі співачки, дівчинка навпаки рветься на публіку.
Цікаво Ще й випхаю, – Ніна Матвієнко хоче, щоб донька з зятем з'їхали від неї
Донька Арсена Мірзояна запалювала під його хіти
Матвієнко показала реакцію 5-річної доньки на хіт батька "Джеральдіна". Усю пісню Ніна не могла встояти на місці – енергійно танцювала та плескала в долоні. Така підтримка зворушила не лише зіркове сімейство, а й тисячі прихильників Арсена Мірзояна.
"Танцюй наша "Джеральдіна", – підписала Тоня Матвієнко.
Реакція мережі
- "Неймовірна милість";
- "У дитини фантастичне відчуття ритму";
- "Кайфує по-своєму";
- "Це майбутня зірка";
- "Запальничка".