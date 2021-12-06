Ірина Федишин для багатьох українських жінок є прикладом успішної, красивої та стильної жінки. В інстаграмі артистка часто поширює різні кадри, на яких показує варіанти образів для різних подій.

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Варіант новорічного образу від Ірини Федишин

На зйомках новорічних програм артистка демонструє аутфіти, які чудово підійдуть для святкування Нового року. Так, днями Ірина оприлюднила відео у форматі бумеранга, на якому позувала в неймовірно красивій сукні.

Виконавиця постала перед камерою в пишній сукні чорного кольору з принтом у білий горошок. У вбранні були спущені рукави та звабливе декольте, що додавало образові жіночності. Витончену талію Ірини підкреслив тонкий червоний пояс. З взуття вона вирішила обрали червоні туфлі-човники на високих підборах.

Біляве волосся, як завжди, вклала в локони, а на обличчі зробила вечірній макіяж: чорні стрілки та тіні з блискітками на повіках, матова помада коричневого кольору на губах.

А на Різдво, на Різдво! На вас чекає багато сюрпризів,

– написала Федишин під відео.

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