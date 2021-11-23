Ірина Федишин демонструє нові образи під час кожного публічного виходу. Особливу увагу приділяє концертному вбранню.

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Яскравий look Ірини Федишин

Для концерту в столиці артистка обрала новий незвичний для себе образ. Вона постала перед камерами в білій мінісукні, що повністю була задекорована пір'ям. Вбрання було без рукавів та гарно підкреслило усі принади фігури Федишин. Витончену талію підкреслив сріблястий пояс. Такий look Ірина поєднала з білими туфлями на високих підборах.

Цього разу вона також здивувала неординарною зачіскою. Ірина вклала волосся у тонкі локони й зібрала зверху. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. З прикрас вирішила доповнили образ довгими сережками та розкішною каблучкою.



Ірина Федишин у білій мінісукні / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у білій мінісукні / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у білій мінісукні / Фото з інстаграму співачки

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