34-летняя Ирина Федишин не стала рассекречивать детали, однако пообещала поразить не только большую семью, но и фанов.

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Мы готовим сюрприз! Это не просто будет семейно-родственная свадьба, а очень большая свадьба,

– рассекретила Ирина Федишин.

Она призналась, что похудение мужа приурочено к 15 годовщине свадьбы. До начала июня Виталий уже лишился 11 лишних килограммов и стал заметно стройнее. Как выяснилось, все благодаря звездной жене, которая поддерживает в форме себя и не дает расслабиться любимому.

"Начали контролировать питание, есть чаще, меньшими дозами. Слежу, чтобы он не ел после 6, чтобы не прятал от меня тортики и не покупал сладкого", – поделилась артистка.

Добавим, Ирина Федишин – не единственная украинская звезда, которая будет праздновать свадьбу во второй раз. По случаю 25-летия брака Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз. Актеры устроили роскошную церемонию в столичном ресторане, подготовили декор из живых цветов и двухъярусный свадебный торт без сахара. Звезда "Роксоланы" даже надела свадебное платье и фату, покорив фанов трогательными фото.