Українські співачки Ірина Білик та Еліна Іващенко виступили на новорічному прийомі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Захід відбувся 16 січня за участі зірок російської естради.

З нагоди Старого Нового року Олександр Лукашенко влаштував грандіозний прийом у Палаці незалежності в Мінську. Новорічний захід відбувся ввечері 16 січня в стилі "Вечорів на хуторі біля Диканьки". Серед запрошених гостей були російські та українські знаменитості. Серед них Ірина Білик та переможниця "Х-фактору" Еліна Іващенко, інформує білоруське видання Reformation.

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Ірина Білик та Еліна Іващенко виступили в Мінську

На сцені Ірина Білик та Еліна Іващенко виступили разом з російськими артистами Стасом Михайловим, Валерієм Сюткіним, Зарою та ексучасником білоруського гурту "Песняры" Валерієм Скорожонком.



Російські артисти виступили в Мінську / Фото з фейсбука

Варто зазначити, що співаки спочатку показали фото та відео з прийому в самопроголошеного президента Білорусі, а згодом видалили їх з особистих профілів у мережі. Додамо, що на заході Олександр Лукашенко вручив ордени, медалі та подяки державним діячам, артистам і працівникам ЗМІ.

"Українські співачки також виступили на новорічному прийомі у Лукашенка: Еліна Іващенко та народна артистка України Ірина Білик", – йдеться в повідомленні Фонду культурної солідарності Білорусі у фейсбуці.

Реакція мережі на виступ Ірини Білик у Мінську

На виступ Ірини Білик в Мінську відреагував український громадський діяч Сергій Стерненко. На особистій сторінці у фейсбуці він наголосив, що Володимиру Зеленському слід переглянути доцільність вручення ордену княгині Ольги та інших нагород артистки.

"Народна та заслужена артистка України Ірина Білик, яку Зеленський нещодавно нагородив орденом княгині Ольги, та котра гастролювала в окупованому Криму, та яку Офіс президента вітав на своїй сторінці із днем народження, виступала у Білорусі для диктатора та нелюда Олександра Лукашенка. Гадаю, тепер Зеленський може дати їй і Героя України", – написав Сергій Стерненко.

Користувачі підтримали обурення Сергія Стерненка в коментарях:

Що не день, то ганьба;

Гроші не пахнуть;

На пластичні операції грошей не вистачає;

Вона така народна, як Потап заслужений;

За послідовність білик можна і похвалити. Я б більше здивувався якби вона відмовилася від такої пропозиції.

Нагадаємо, 19-річна переможниця "Х-фактору", "Голос. Діти" та "Чорноморських ігор 2018" Еліна Іващенко представила Україну на міжнародному конкурсі "Слов'янський базар", який відбувся в липні 2020 року у Вітебську. Співачка виконувала знамениту українську пісню "Ой, у вишневому саду" та отримала премію фестивалю – 15 тисяч доларів.