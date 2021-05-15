Після того, як новини про участь Тіни Кароль у "Слов'янському базарі" в Білорусі рознеслися мережею, представники співачки дали коментар журналістам і пропили світло на ситуацію.

Важливо Тіна Кароль виступить на "Слов'янському базарі" в Білорусі

"Питання про участь Тіни Кароль у "Слов'янському базарі" 2021 було поставлене каналом ОНТ в інтерв'ю по Zoom з переривистим зв'язком. Відповідаючи на запитання, співачка мала на увазі, що збирається у майбутньому приїхати до Білорусі зі своїми сольними концертами", – пояснили представники Тіни Кароль.

Участь співачки у фестивалі "Слов'янський базар 2021" не запланована",

– йдеться в джерелі.

Зазначимо, заява Тіни Кароль звучала досить правдоподібно, адже в липні 2020-го вона була однією з багатьох українських артистів, які попри пандемію коронавірусу приїхали на "Слов'янський базар" у місто Вітебськ. Минулого року масштабний музичний фестиваль відбувся без дотримання карантинних обмежень – сотні глядачів не одягали маски і не дотримувалися соціальної дистанції.