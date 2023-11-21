У 2021 році Ірина Білик влаштувала концерт у Палаці "Україна" з нагоди свого ювілею – тоді їй виповнилося 50 років. На виступ знаменитої співачки тоді завітав президент Зеленський.
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Ірина Білик про вчинок президента
Це був концерт у Палаці "Україна", і він, коли я стояла на сцені, протягнув мені букет і сказав: "Ірино, ти наша любов",
– пригадала артистка.
Ірина Білик та Володимир Зеленський / Фото з інстаграму Ірини Білик
Ірина Білик зізналась, що є єдиною артисткою, до якої Володимир Зеленський прийшов на концерт особисто. Після цього вона стала ще більше його поважати.
"Настільки почала ще більше поважати президента нашого, тому що в мене вперше були не тільки компліменти, або подарунки. Він прийшов особисто і показав всій країні, що ця музика достойна того, щоб навіть президент прийшов і послухав зі своєю дружиною", – зауважила співачка.
Ірина Білик та Володимир Зеленський / Фото з інстаграму Ірини Білик
Цікаві моменти на концертах Білик
- Останній концертний тур Ірини Білик запам'ятався багатьма зворушливими моментами. Наприклад, на концерті у Львові співачці освідчилися в коханні. Невідомий чоловік піднявся на сцену, подарував зірці великий букет, став на одне коліно перед співачкою та зробив їй пропозицію. Ірина Білик не відмовила, але й не погодилась.
- На останньому концерті в Луцьку на сцену вийшов український військовий, який втратив ногу на війні. Це відомий хореограф та колега багатьох українських зірок – Антон Смецький. Відео, на якому він обіймає співачку, розлетілось мережею.