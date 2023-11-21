У 2021 році Ірина Білик влаштувала концерт у Палаці "Україна" з нагоди свого ювілею – тоді їй виповнилося 50 років. На виступ знаменитої співачки тоді завітав президент Зеленський.

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Ірина Білик про вчинок президента

Це був концерт у Палаці "Україна", і він, коли я стояла на сцені, протягнув мені букет і сказав: "Ірино, ти наша любов",

– пригадала артистка.



Ірина Білик та Володимир Зеленський / Фото з інстаграму Ірини Білик

Ірина Білик зізналась, що є єдиною артисткою, до якої Володимир Зеленський прийшов на концерт особисто. Після цього вона стала ще більше його поважати.

"Настільки почала ще більше поважати президента нашого, тому що в мене вперше були не тільки компліменти, або подарунки. Він прийшов особисто і показав всій країні, що ця музика достойна того, щоб навіть президент прийшов і послухав зі своєю дружиною", – зауважила співачка.



Ірина Білик та Володимир Зеленський / Фото з інстаграму Ірини Білик

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