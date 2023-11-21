В 2021 году Ирина Билык устроила концерт во Дворце "Украина" по случаю своего юбилея – тогда ей исполнилось 50 лет. На выступление знаменитой певицы тогда пришел президент Зеленский.

К слову Брошь в виде карты Украины и черное пальто: Елена Зеленская появилась на публике с мужем

Ирина Билык о поступке президента

Это был концерт во Дворце "Украина", и он, когда я стояла на сцене, протянул мне букет и сказал: "Ирина, ты наша любовь",

– вспомнила артистка.



Ирина Билык и Владимир Зеленский / Фото из инстаграма Ирины Билык

Ирина Билык призналась, что она единственная артистка, к которой Владимир Зеленский пришел на концерт лично. После этого она стала еще больше уважать его.

"Настолько начала еще больше уважать президента нашего, потому что у меня впервые были не только комплименты или подарки. Он пришел лично и показал всей стране, что эта музыка достойна того, чтобы даже президент пришел и послушал со своей женой", – отметила певица.



Ирина Билык и Владимир Зеленский / Фото из инстаграма Ирины Билык

Последние моменты на концертах Билык