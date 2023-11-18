Ірина Білик в ефірі радіо розповіла детальніше про цей момент. Він трапився на її концерті в Луцьку – це був останній виступ у межах туру.

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Концерт артистки відвідав український хореограф Антон Смецький, який втратив ногу на війні. У мережі раніше завірусилося відео з виступу: як боєць дарує співачці квіти, підіймається на сцену та міцно обіймає артистку.

Ірина Білик розповіла, що Антон дуже талановитий хореограф, з яким співпрацювало чимало зірок. Вони зустрілися ще у гримерці, де співачка не змогла не впізнати свого колегу.

Я досі вражена. Мені як промінчик хтось у серце встромив. Я після цієї зустрічі сяю. Це було у Луцьку: останній наш концерт у турі. Антон зараз у реабілітаційному центрі. Він чекає на протез, який коштує від 15 до 20 тисяч євро,

– розповіла артистка.

Виявилося, що у день концерту в Антона був день народження. Під час виступу Ірина Білик зрозуміла, який подарунок зробить для нього. Співачка оголосить збір на протез для захисника.

Військовий зворушив публіку на концерті Ірини Білик: відео

У коментарях під роликом користувачі зізнаються, що відео неможливо дивитися без сліз.

"Напевно, плакали всі. Я плачу";

"Сльози. Душа рветься за кожного вбитого, скаліченого";

"Завжди поважала Ірину. Разом з нею обіймала Героя";

"До сліз. І я дорогого захисника обіймаю молитвами".

Не єдиний зворушливий момент з туру Ірини Білик

На концерті у Львові українській співачці освідчилися в коханні. Невідомий чоловік піднявся на сцену, подарував зірці великий букет, став на одне коліно перед співачкою та зробив їй пропозицію.

Ірина Білик не відмовила, але й не погодилась. Вона загадково відповіла, що казати "ні" було б неправильно.