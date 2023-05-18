Ірина Білик прокоментувала чутки про роман із Коляденком: "Так, ми кохаємо одне одного"
Джерело:"Життя відомих людей"
В мережі активно обговорюють роман Ірини Білик та Дмитра Коляденка, які колись мали стосунки. Шанувальники припускають, що пара знову разом. Тепер українська співачка відреагувала на чутки про їхні стосунки.
Лише нещодавно Ірина Білик показала нову світлину з танцівником і хореографом Дмитром Коляденком. На фото колишня пара позувала в обіймах.
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Багатьох дуже цікавить, чи разом ми з Дмитром? Чи спимо ми разом, чи їмо разом? Людям дуже потрібна, особливо зараз, казка. Так, ми кохаємо одне одного,
– заявила БІлик.
Звісно, співачка не уточнила, чи живуть вони в одній квартирі, але відомо, що пара часто снідає разом.
"Чи спимо ми разом? Ми вам не розкажемо. Їмо разом й інколи снідаємо. Ми дуже часто зустрічаємося на наших спільних концертах. І я кажу: "Дімко, ти в мене вже в райдері. Тому будемо і відпочивати разом, і спати", – відповіла вона.
Дивіться коротке інтерв'ю з Іриною Білик: відео ЖВЛ
В мережі шанувальники постійно запитують у зірки про стосунки. Зокрема, в останніх коментарях у Білик допитувалися про роман з Коляденком:
- "Діма завжди зізнавався у коханні Ірині, якщо вони знов разом – це чудово".
- "Звичайно, не моя справа щодо вашої пари, стосунків, але ви настільки гармонійно виглядаєте разом!"
- "Ви створені один для одного… Від долі не втечеш.. Ви як Джей Ло та Бен Аффлек".
- "Якщо ви знову разом, то я дуже рада. Ви прекрасна пара. І вам судилося бути разом".
- "Мені завжди подобалася ваша пара!"
Раніше Ірина Білик ділилась роликом, у якому позувала в компанії Дмитра Коляденка. Артистка тримала в руках лаконічний букет троянд, а Дмитро ніжно обіймав її. До того ж наприкінці ролику Ірина засвітила обручку на правій руці.
Що відомо про стосунки Білик та Коляденка
- Стосунки Ірини Білик і Дмитра Коляденка тривали з 2004 до 2006 року. Вони не були в офіційному шлюбі. Згадуючи про спільне життя, Білик говорила, що в них із Коляденком були бійки через ревнощі й до них часто приїжджала поліція.
- Після розставання пара підтримує дружні стосунки, вони постійно публікують спільні фото та відео, а також вітають один одного зі святами. У грудні 2022 року Білик разом із Коляденком навіть поїхала на гастролі за кордон. Після цього пара періодично інтригує шанувальників заявою про поновлення романтичних стосунків.
- Цікаво, що у 2014 році Білик вийшла заміж за азербайджанського режисера Аслана Ахмадова, який проживає в Москві. У грудні 2015 року в пари народився син Табріз (від сурогатної матері).
- Але вже влітку 2021 року стало відомо, що Білик та Ахмадов розлучилися. У Білик також є дорослий син Гліб Оверчук (28 років), його батько – екскоханий співачки Андрій Оверчук.
- Додамо, що в Коляденка теж є дорослий син Дмитро, учасник українського гурту Kadnay від колишньої дружини Олени Коляденко.