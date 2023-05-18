Ірина Білик прокоментувала чутки про роман із Коляденком: "Так, ми кохаємо одне одного"

В мережі активно обговорюють роман Ірини Білик та Дмитра Коляденка, які колись мали стосунки. Шанувальники припускають, що пара знову разом. Тепер українська співачка відреагувала на чутки про їхні стосунки.

Лише нещодавно Ірина Білик показала нову світлину з танцівником і хореографом Дмитром Коляденком. На фото колишня пара позувала в обіймах.

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Багатьох дуже цікавить, чи разом ми з Дмитром? Чи спимо ми разом, чи їмо разом? Людям дуже потрібна, особливо зараз, казка. Так, ми кохаємо одне одного,

– заявила БІлик.

Звісно, співачка не уточнила, чи живуть вони в одній квартирі, але відомо, що пара часто снідає разом.

"Чи спимо ми разом? Ми вам не розкажемо. Їмо разом й інколи снідаємо. Ми дуже часто зустрічаємося на наших спільних концертах. І я кажу: "Дімко, ти в мене вже в райдері. Тому будемо і відпочивати разом, і спати", – відповіла вона.

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В мережі шанувальники постійно запитують у зірки про стосунки. Зокрема, в останніх коментарях у Білик допитувалися про роман з Коляденком:

"Діма завжди зізнавався у коханні Ірині, якщо вони знов разом – це чудово".

"Звичайно, не моя справа щодо вашої пари, стосунків, але ви настільки гармонійно виглядаєте разом!"

"Ви створені один для одного… Від долі не втечеш.. Ви як Джей Ло та Бен Аффлек".

"Якщо ви знову разом, то я дуже рада. Ви прекрасна пара. І вам судилося бути разом".

"Мені завжди подобалася ваша пара!"

Раніше Ірина Білик ділилась роликом, у якому позувала в компанії Дмитра Коляденка. Артистка тримала в руках лаконічний букет троянд, а Дмитро ніжно обіймав її. До того ж наприкінці ролику Ірина засвітила обручку на правій руці.

Що відомо про стосунки Білик та Коляденка