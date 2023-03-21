Співачка Ірина Білик поділилась новим знімком на особистій сторінці. На кадрі вона позувала в обіймах колишнього коханого Дмитра Коляденка.
Дивіться також Солістка ONUKA думає про завершення карʼєри після війни: чим хоче займатися співачка
Ірина Білик показала фото з Коляденком
Зараз обоє зірок перебувають в Чехії. Білик виступає там з концертами, а Дмитро Коляденко – на гастролях балету його колишньої дружини Олени Freedom.
Перед камерою Ірина та Дмитро позували в яскравих вбраннях та були усміхнені.
А ми до вас в ранковий час. Друзі маємо до вас питання: А кого ви обіймаєте (або хотіли б обійняти) зранку?
– написала Ірина Білик.
Білик та Коляденко / Фото з інстаграму Ірини Білик
У мережі активно обговорюють світлину. Фани діляться думками щодо можливого возз'єднання пари та відповідають, кого б хотіли пригорнути.
- "Я завжди бачила цю гарну пару разом";
- "З Асланом ваша пара виглядала краще";
- "Хотіла б обіймати свого чоловіка, але він захищає нашу країну від клятих ворогів";
- "Обіймаю маленького сина, а хочу ще обійняти чоловіка який зараз на фронті";
- "Я радію, коли бачу вас, Ірино разом з Дмитром! Ви дуже гарна пара і залишайтесь так разом надовго ";
- "Тебе, Іринко", – написала Ольга Сумська.
Стосунки Білик і Коляденко
Ірина Білик і Дмитро Коляденко перебували у цивільному шлюбі 4 – 5 років. Спершу вони демонстрували ідеальні відносини, але згодом хореограф почав дуже сильно ревнувати зірку. Через це у закоханих виникали конфлікти.
Розлучення танцівник переживав дуже тяжко. Але зараз пара зберігає теплі дружні стосунки, вони підтримують один одного й запрошують на свята. До повномасштабного вторгнення Коляденко казав, що відновлювати роман не планує.