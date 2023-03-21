Співачка Ірина Білик поділилась новим знімком на особистій сторінці. На кадрі вона позувала в обіймах колишнього коханого Дмитра Коляденка.

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Ірина Білик показала фото з Коляденком

Зараз обоє зірок перебувають в Чехії. Білик виступає там з концертами, а Дмитро Коляденко – на гастролях балету його колишньої дружини Олени Freedom.

Перед камерою Ірина та Дмитро позували в яскравих вбраннях та були усміхнені.

А ми до вас в ранковий час. Друзі маємо до вас питання: А кого ви обіймаєте (або хотіли б обійняти) зранку?

– написала Ірина Білик.



Білик та Коляденко / Фото з інстаграму Ірини Білик

У мережі активно обговорюють світлину. Фани діляться думками щодо можливого возз'єднання пари та відповідають, кого б хотіли пригорнути.

"Я завжди бачила цю гарну пару разом";

"З Асланом ваша пара виглядала краще";

"Хотіла б обіймати свого чоловіка, але він захищає нашу країну від клятих ворогів";

"Обіймаю маленького сина, а хочу ще обійняти чоловіка який зараз на фронті";

"Я радію, коли бачу вас, Ірино разом з Дмитром! Ви дуже гарна пара і залишайтесь так разом надовго ";

"Тебе, Іринко", – написала Ольга Сумська.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик ділилась роликом, у якому теж позувала в компанії Дмитра Коляденка. Артистка тримала в руках лаконічний букет троянд, а Дмитро ніжно обіймав її. До того ж наприкінці ролику Ірина засвітила обручку на правій руці.

Стосунки Білик і Коляденко

Ірина Білик і Дмитро Коляденко перебували у цивільному шлюбі 4 – 5 років. Спершу вони демонстрували ідеальні відносини, але згодом хореограф почав дуже сильно ревнувати зірку. Через це у закоханих виникали конфлікти.

Розлучення танцівник переживав дуже тяжко. Але зараз пара зберігає теплі дружні стосунки, вони підтримують один одного й запрошують на свята. До повномасштабного вторгнення Коляденко казав, що відновлювати роман не планує.