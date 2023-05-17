Нагадаємо, що артистку, ймовірно, заскочили під час таємного побачення з Жаданом. Сталося це у Львові на початку травня.
Цікаво З'їхалися після першої зустрічі, – нова кохана Остапчука приголомшила новим зізнанням
У соцмереж ні Христина, ні Сергій не коментують цих чуток. Тепер Соловій, ставши гостею на радіо, вперше публічно прокоментувала, чи справді у неї роман з письменником та музикантом Жаданом.
Відповідаю вам і всім, хто цікавиться. Дуже мені приємно, що є увага до мого особистого життя. Але я буду дуже вдячна, якщо ви залишите його для мене. Я ніколи не говорила про своє особисте життя і не збираюся,
– лаконічно відповіла Соловій.
На жаль, зірка так і не відповіла конкретно, бажаючи особисте залишити особистим.
Що відомо про роман Жадана з Соловій:
- На початку травня у мережі з'явилося відео, на якому Христина Соловій та Сергій Жадан, який старший від співачки на 18 років, гуляють за ручки.
- Окрім того, стало відомо, що у квітні цього року Жадан подав на розлучення з Іриною Куніциною. З нею музикант був у шлюбі 15 років та має від неї 10-річну доньку Марію.
- А під час пресконференції книги “Птах” у Львові письменник сиділи поруч Христини. Вони іноді перешіптувалися між собою та мило усміхалися одне одному. Крім того, 22 травня вони разом виступатимуть на благодійному концерті.
- Нагадаємо, що раніше Жадан безкоштовно знявся у кліпі Христини Соловій, де вони мали пристрасний поцілунок. Він сказав, що співачка – його улюблена артистка.