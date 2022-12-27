18 грудня Ірина Білик провела новорічну вечірку в Празі. Ведучим заходу став її екскоханий Дмитро Коляденко. Схоже, що після вечірки вони ще залишилися на відпочинку в Чехії.
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Білик та Коляденко відпочивають в Празі
На особистій сторінці у тік-тоці Ірина Білик опублікувала атмосферний ролик, на якому зображена з Дмитром Коляденком. Вони позували на тлі казкової Праги під популярний різдвяний хіт It's Beginning to Look a Lot like Christmas. Артистка тримала в руках лаконічний букет троянд, а Дмитро ніжно обіймав її.
Наприкінці ролику Ірина засвітила обручку на правій руці. Тож шанувальники почали обговорювати можливе возз'єднання і навіть одруження ексзакоханих.
У коментарях під відео шанувальники Білик засипають її компліментами, а також обговорюють те, як Коляденку вдалося виїхати з України. Ймовірно, він отримав дозвіл на виїзд, щоб провести благодійну вечірку Ірини, кошти з якої перерахували на ЗСУ.
- "Супер! Дімо, респект! Іринко, всіх благ вам!"
- "Ви ідеальна пара!"
- "Приємно бачити вас! Щасливих змін! З Різдвом!"
- "А як це так? Що, парочка знову разом?"
- "Ви класні і справжні!"