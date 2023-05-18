Только недавно Ирина Билык показала новую фотографию с танцовщиком и хореографом Дмитрием Коляденко. На фото бывшая пара позировала в объятиях.

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Многих очень интересует, вместе ли мы с Дмитрием? Спим ли мы вместе или едим вместе? Людям очень нужна, особенно сейчас, сказка. Да, мы любим друг друга,

– заявила Белик.

Конечно, певица не уточнила, живут ли они в одной квартире, но известно, что пара часто завтракает вместе.

"Спим ли мы вместе? Мы вам не расскажем. Едим вместе и иногда завтракаем. Мы очень часто встречаемся на наших совместных концертах. И я говорю: "Димко, ты у меня уже в райдере. Поэтому будем и отдыхать вместе, и спать", – ответила она.

Смотрите короткое интервью с Ириной Билык: видео ЖВЛ

В сети поклонники постоянно спрашивают звезды об отношениях. В частности, в последних комментариях у Билыка спрашивали о романе с Коляденко:

"Дима всегда признавался в любви Ирине, если они снова вместе – это прекрасно".

"Конечно, не мое дело по поводу вашей пары, отношений, но вы настолько гармонично выглядите вместе!"

"Вы созданы друг для друга… От судьбы не уйдешь.. Вы как Джей Ло и Бен Аффлек".

"Если вы снова вместе, то я очень рада. Вы прекрасная пара. И вам суждено быть вместе".

"Мне всегда нравилась ваша пара!"

Ранее Ирина Билык делилась роликом, в котором позировала в компании Дмитрия Коляденко. Артистка держала в руках лаконичный букет роз, а Дмитрий нежно обнимал ее. К тому же в конце ролика Ирина зажгла обручальное кольцо на правой руке.

Что известно об отношениях Билык и Коляденко