Певица Ирина Билык поделилась новым снимком на личной странице. На кадре она позировала в объятиях бывшего возлюбленного Дмитрия Коляденко.

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Ирина Билык показала фото с Коляденко

Сейчас обе звезды находятся в Чехии. Билык выступает там с концертами, а Дмитрий Коляденко – на гастролях балета его бывшей жены Елены Freedom.

Перед камерой Ирина и Дмитрий позировали в ярких нарядах и улыбались.

А мы к вам в утреннее время. У друзей есть вопрос: А кого вы обнимаете (или хотели бы обнять) утром?

– написала Ирина Билык.



Билык и Коляденко / Фото из инстаграма Ирины Билык

В сети активно обсуждают фото. Фаны делятся мыслями о возможном воссоединении пары и отвечают, кого хотели бы прижать.

"Я всегда видела эту хорошую пару вместе";

"С Асланом ваша пара выглядела лучше";

"Хотел бы обнимать своего мужа, но он защищает нашу страну от проклятых врагов";

"Обнимаю маленького сына, а хочу еще обнять мужчину, который сейчас на фронте";

"Я радуюсь, когда вижу вас, Ирина вместе с Дмитрием! Вы очень хорошая пара и оставайтесь так вместе надолго";

"Тебя, Иринка", – написала Ольга Сумская.

Напомним, раньше Ирина Билык делилась роликом, в котором тоже позировала в компании Дмитрия Коляденко. Артистка держала в руках лаконичный букет роз, а Дмитрий нежно обнимал ее. К тому же в конце ролика Ирина зажгла обручальное кольцо на правой руке.

Отношения Билык и Коляденко

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в гражданском браке 4 – 5 лет. Сначала они демонстрировали идеальные отношения, но со временем хореограф начал очень сильно ревновать звезду. Поэтому у влюбленных возникали конфликты.

Развод танцовщик переживал очень тяжело. Но сейчас пара сохраняет теплые дружеские отношения, они поддерживают друг друга и приглашают на праздники. До полномасштабного вторжения Коляденко сказал, что восстанавливать роман не планирует.