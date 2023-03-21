Певица Ирина Билык поделилась новым снимком на личной странице. На кадре она позировала в объятиях бывшего возлюбленного Дмитрия Коляденко.
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Ирина Билык показала фото с Коляденко
Сейчас обе звезды находятся в Чехии. Билык выступает там с концертами, а Дмитрий Коляденко – на гастролях балета его бывшей жены Елены Freedom.
Перед камерой Ирина и Дмитрий позировали в ярких нарядах и улыбались.
А мы к вам в утреннее время. У друзей есть вопрос: А кого вы обнимаете (или хотели бы обнять) утром?
– написала Ирина Билык.
Билык и Коляденко / Фото из инстаграма Ирины Билык
В сети активно обсуждают фото. Фаны делятся мыслями о возможном воссоединении пары и отвечают, кого хотели бы прижать.
- "Я всегда видела эту хорошую пару вместе";
- "С Асланом ваша пара выглядела лучше";
- "Хотел бы обнимать своего мужа, но он защищает нашу страну от проклятых врагов";
- "Обнимаю маленького сына, а хочу еще обнять мужчину, который сейчас на фронте";
- "Я радуюсь, когда вижу вас, Ирина вместе с Дмитрием! Вы очень хорошая пара и оставайтесь так вместе надолго";
- "Тебя, Иринка", – написала Ольга Сумская.
Отношения Билык и Коляденко
Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в гражданском браке 4 – 5 лет. Сначала они демонстрировали идеальные отношения, но со временем хореограф начал очень сильно ревновать звезду. Поэтому у влюбленных возникали конфликты.
Развод танцовщик переживал очень тяжело. Но сейчас пара сохраняет теплые дружеские отношения, они поддерживают друг друга и приглашают на праздники. До полномасштабного вторжения Коляденко сказал, что восстанавливать роман не планирует.