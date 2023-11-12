Білик переклала хіт "Ми будем вместе", який присвятила Дікусару: як пісня звучить українською

Ірина Білик з артистом Сергієм Мироненком зараз виступає на благодійних концертах в рамках туру "Українська душа". Так, під час одного з концертів виконавиця заспівала свою популярну композицію "Ми будем вместе" українською.

Цікаво, що цей трек ще 15 років тому вона присвятила Дмитру Дікусару, який зараз воює у лавах ЗСУ. Шанувальники в захваті від такої ініціативи. Їм сподобалась україномовна версія пісні, передає 24 Канал.

Не пропустіть Особистий літак і дорогі автівки: 10 коштовних подарунків, які отримували українські зірки

Ірина Білик переклала "Ми будем вместе"

Розквітає ніч, зоряне панно. І стихають кроки за моїм вікном. Віру у добро вже не зупинити. Я ловлю твої бажання кожну мить. Ми будемо разом, я знаю. Таких як я — не буває. Таких як ти – не втрачають. Ми будемо разом, я знаю,

– тепер звучить в пісні.

Реакція мережі

Українськомовне виконання треку дуже схвально сприйняли шанувальники.

"Молодчинка! Дуже гарно звучить українською мовою! Ти талант";

"Краще звучить українською. Це 100%";

"Як же класно. Я обожнюю цю пісню, але принципово не слухала ворожу мову";

"Вау. Українською нарешті. Супер";

"Молодець, що переклала на українську";

"Дуже гарно, молодчинка";

"Круто. Дуже сильно і гарно".

Стосунки Дмитра Дікусара та Ірини Білик: що відомо

Історія кохання знаменитостей розпочалася на шоу "Танці з зірками". Тоді співачка змінила партнера через заяву про сексуальні домагання. Гучний скандал змусив попереднього танцівника покинути проєкт, а на його зміну прийшов Дмитро Дікусар. Так, між Дмитром та Іриною закрутилися романтичні стосунки. Вже у 2007 році пара обмінялась присягами у Ріо-де-Жанейро.

​​​​​Втім, через 3 роки вони розійшлися.

"Просто у нас закінчилися стосунки. Знаєте, коли свічка згорає, вона згорає. Була хімія, була пристрасть, свіжі емоції. Потім все кудись зникло. Ніхто в цьому не винен. Ви мусите відразу розуміти, що немає поганих, хороших. Просто, можливо, у цього роману була доля саме такого періоду", – зазначив Дмитро Дікусар.