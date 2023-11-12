Интересно, что этот трек еще 15 лет назад посвятила Дмитрию Дикусару, который сейчас воюет в рядах ВСУ. Поклонники в восторге от такой инициативы. Им понравилась украиноязычная версия песни. 24 Канал.

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Ирина Билык перевела "Мы будем вместе"

Расцветает ночь, звездное панно. И стихают шаги за моим окном. Веру в добро уже не остановить. Я ловлю твои желания каждый миг. Мы будем вместе, я знаю. Таких как я не бывает. Таких, как ты, не теряют. Мы будем вместе, я знаю,

– теперь звучит в песне.

Реакция сети

Украиноязычное исполнение трека очень одобрительно восприняли поклонники.

"Молодочка! Очень хорошо звучит на украинском языке! Ты талант";

"Лучше звучит на украинском. Это 100%";

"Как же классно. Я обожаю эту песню, но принципиально не слушала враждебный язык";

"Вау. Украинский наконец. Супер";

"Молодец, переведший на украинский";

"Очень красиво, молодец";

"Круто. Очень сильно и красиво".

Отношения Дмитрия Дикусара и Ирины Билык: что известно

История любви знаменитостей началась на шоу "Танцы со звездами". Тогда певица сменила партнера из-за заявления о сексуальных домогательствах. Громкий скандал заставил предыдущего танцовщика покинуть проект, а на его смену пришел Дмитрий Дикусар. Да, между Дмитрием и Ириной закрутились романтические отношения. Уже в 2007 году пара обменялась присягами в Рио-де-Жанейро.

Впрочем, через 3 года они разошлись.

"Просто у нас закончились отношения. Знаете, когда свеча сгорает, она сгорает. Была химия, была страсть, свежие эмоции. Потом все куда-то исчезло. Никто в этом не виноват. Вы должны сразу понимать, что нет плохих, хороших. Просто возможно , у этого романа была судьба именно такого периода", – отметил Дмитрий Дикусар.