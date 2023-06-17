Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) отримала шалену популярність після треку "Охрана отмєна". Тепер зірка пише дещо інші пісні – більшість з них стосуються війни в Україні. В рамках проєкту "Інтерв'ю24" артистка зізналася, які має мрії, що думає про Євробачення-2023 та як змінилася за останній рік.

До теми Про Євробачення-2023, тур Європою та музику під час війни: щире інтерв'ю з Alina Pash

Чи повернула Jerry Heil борг за навчання

Ти не приховувала, що навчання в США досить дороге, довелося брати борг, щоб оплатити його. Чи вдалося вже повернути цей борг? І як плануєш оплачувати наступні роки?

Повернула… Щодо наступних років – зараз плідно працюю: концерти, реклама тощо.

Життя в США набагато дорожче, ніж в Україні. Які джерела доходу в тебе є зараз і скільки витрачаєш на себе в місяць?

Чесно кажучи, не знаю точно, скільки витрачаю – думаю, десь до півтори тисячі доларів на місяць. По заробітку десь так само.

Після повернення в Україну ти відразу ж відправилася у концертний тур. Які ще плани на ці канікули?

Концерти, відпочинок, здати книжку в бібліотеку (смієтся). Ще потрібно буде повернутися в Бостон.



Jerry Heil біля музичної школи Берклі / Фото з її інстаграму

У мене є маленька мрія, – про плани на майбутнє

У США ти вчишся писати музику до кінофільмів. Там ця професія має попит, оскільки у Голлівуді активно розвивається кінематограф. Однак раніше ти зазначала, що після навчання, яке триває 4 роки, повернешся в Україну. У нас за останній рік кіноіндустрія теж на високому рівні. Чи вже є пропозиції долучитися до створення музики для українських фільмів?

Так, є декілька пропозицій, декілька вже в роботі. Не знаю, чи можна розказувати..

Є ще одна особлива робота – з французькою письменницею. Вона за кілька місяців випустить книгу. Це збірка історій українських жінок, які покинули країну через війну за різних умов.

Там є і моя історія, але вона не така цікава, як там, наприклад, історія жінки з Маріуполя. Там дійсно є вражаючі історії. І ця письменниця попросила мене написати саундтрек до книги. Я такого взагалі ніколи раніше не чула, але вона буде презентувати книгу під цю пісню.

І потім її чоловік – продюсер, можливо, зніме фільм на цю книгу. Тож, мій саундтрек може стати саундтреком до фільму.

З якими українськими митцями у сфері кіно хотіла б попрацювати?

У мене є маленька мрія. Не думаю, що планую це реалізовувати найближчим часом, але я закохана у фільми Тіма Бертона. Це дійсно моя мрія, але вона може залишитися просто мрією. Бо це моя якась недосяжна лінія. Хоча, хто знає?

Зараз мене найбільше цікавить створення музики до абсолютно різноманітних фільмів, але не під всю стрічку. Я б хотіла кількісно "охопити" фільми, написавши багато саундтреків, наприклад, вступна композиція, до головної теми тощо.

Як було, наприклад, над створенням музики до "Титаніка". Над цим працювали декілька композиторів. Один працював над всім фільмом, а інших – саме над головною пісню, яку виконала Селін Діон. Я хочу виконувати саме таку роль.

Хочеш більше працювати з українськими чи іноземними фільмами?

Мені хочеться українську культуру принести туди, в Америку. Зараз багато фільмів робиться про Україну, але мені здається, що на цьому не зупиниться.

Про свою музику, плани та шароварщину

Ти випустила чимало дуетів за цей рік. Який з них запам’ятався найбільше і чому?

Одним із найзнаковіших є дует з Alyona-Alyona, зрозуміло. Ми разом зробили багато пісень. І ми так зріднилися за цей час і музично, і просто як люди.

Ще одним важливим цього року для мене був дует з поляком Ochman. Я хотіла показати цей культурний зв'язок між нашими країнами.

І я хотіла віддати йому якусь дань. Адже був інцидент, коли Крістіану Охману поставили нуль балів від України на Євробачення-2023. Мені хотілося показати, що Україна його все ще дуже любить.

До того ж, у нас з ним схожий бекграунд – ми займалися академічним вокалом. Тож, нам було комфортно перебувати разом на одній сцені – ніхто ні на кого не тисне, ми в такому собі балансі.

Jerry Heil та Ochman – Bronia: слухайте онлайн

Ти в США – Яна чи Jerry Heil? Твої знайомі, однокурсники знають, що ти в Україні популярна співачка?

Звісно, я про це розповідаю під час знайомства з іншими людьми. Саме так всі і дізнаються.

Був ще один цікавий випадок – коли я проходила повз Берклі (музичну школу – 24 Канал), до мене підбігла дівчинка з Індії і сказала: "О боже мій. ти Jerry Heil". Я здивувалася, звідки вона могла знати?

Вона розповіла, що фанатка Євробачення і дивилася всі українські нацвідбори, і саме звідти про мене дізналася. Вона сказала, що їй подобається моя музика. От це дуже вразило, адже до цього в США, крім українців, мене ще не впізнавали. Це було прикольно.

Чи не плануєш тепер випускати англомовні пісні, щоб з'явитися в американському шоубізі?

Я планую робити різні колаборації, не лише англомовні. От ми нещодавно польською зробили. Я така людина, що ніби і хочу цифр, кількість, але в мені ще є отой музикант, який хоче робити музику. Тому це буде залежати від того, до кого "душа ляже".

У одному з інтерв’ю, ти зізнавалася, що просила свою маму займатися музикою, бо їй це подобається. Чи побачимо її на сцені?

Дуже на це сподіваюся. Я дуже хочу написати сольну пісню для мами, але я планую ще з нашого спільного дуету. Можливо, найближчим часом зроблю, якщо прийде натхнення.

Нагадаємо, що напередодні Дня Незалежності Jerry Heil презентувала першу дуетну пісню з мамою. Вони записали та представили пісню-баладу "Несестри".

Jerry Heil та Людмила Шемаєва – "Несестри": дивіться кліп онлайн

Деякі українські пісні, які з’являлися під час повномасштабного вторгнення неодноразово критикували за шароварщину. Який трек став розчаруванням особисто для тебе?

Не хочу говорити, що мене щось розчарувало… Мені здається, це все має місце бути. Це якийсь процес переродження. Та й в кожній країні є якась погана музика, а є й хороша, якісна. В цьому і полягає розвиток. Такого не буває, що країна робить все виключно нішеве і красиве. Тому думаю, що це нормально.

Як ви ставиться до того, що молодь в Україні продовжує слухати російську музику? Як цим людям доносити те, що це неправильно, що це фінансування Росії, яка вбиває мирних людей?

Продовжувати закохувати людей в українське. Мотивувати їх знаходити серед свого не просто альтернативу , а і кращий продукт. Тільки так. Несвідомих людей, на жаль, поки що вистачає – навіть через інфлюенсерів. Але треба прийняти, що це процес — це можна поступово змінити.

Чи стикалася ви за останні півтора року з росіянами за кордоном?

Намагалася уникати їх, тому що у мене все всередині стискається навіть тоді, коли просто чую російську мову.

Раніше багато українських зірок виступали в Росії? Чи ніколи вам до повномасштабного вторгнення не пропонували влаштувати там концерт чи виступити на якомусь корпоративі?

Ніколи там не виступала, ніколи не кликали. А навіть якби покликали, я б не змогла погодитися.

Виступ TVORCHI був дуже гідний, – про Євробачення-2023

Ти була однією з тих артистів, які боролися за право представляти Україну на Євробаченні-2023. І перед Нацвідбором букмекери прогнозували перемогу саме тобі, однак перемогли Творчі. Як тобі їхній виступ на Євробаченні?

Дуже гідний. Класно був зроблений номер, хоч вони практично нічого не змінювали, але воно ще й на Нацвідборі виглядало круто. Мені за їхній виступ було абсолютно не соромно. Я дивилася і думала: "Клас".

Якби Україну представляла Jerry Heil, ми б перемогли?

Не знаю. Чесно кажучи, я в якийсь момент навіть зраділа, що я не брала участь у Євробаченні-2023. Це була прям складна боротьба, багато крутих артистів, зокрема Käärijä з Фінляндії, Noa з Ізраїлю, шведка Loreen, якою я захоплююся ще з часів Євробачення-2012, коли вона перемогла.



Jerry Heil була у фіналі Нацвідбору Євробачення-2023 / Фото з соцмереж

Довідка! Jerry Heil брала участь у Нацвідборі, проте так і не змогла отримати перемогу. Вже у фіналі конкурсу співачка посіла третє місце. Яна не стримала емоцій і розплакалася.

Переможниця Лорін викликала різні реакції в мережі. Зокрема, її запідозрили в плагіаті пісні Міки Ньютон. А ти вважаєш її трек переможним?

Вважаю її трек переможним. Я б не сказала, що це плагіат, бо взагалі написати щось нове – нереально. Досить ймовірно, що вони могли колись почути десь цю пісню Міки Ньютон, і воно десь відклалося в мозку. Ти ж не можеш це контролювати. Проходить, наприклад, 10 років і ти навіть не пам'ятаєш, звідки це в тобі.

Я впевнена, що будь-яка моя пісня, яку я зараз випускаю, базується на якихось спогадах про інший трек. Бо так працює мозок – він ніби збирає інформацію і "формує" з п’яти пісень одну. Тому я в плагіат не вірю, треба скасовувати відбирання прав за плагіат.

Jerry Heil буде брати участь у Нацвідборі на Євробачення-2024?

Не знаю. Якщо відчую лише, що можу написати пісню, яка гідно представить Україну. Зараз це надвисока відповідальність.

Про стосунки та зміни за останній рік

Більшість твоїх авторських треків – про кохання. Зазвичай, такі пісні пишуть після якихось власних пережитих історій. Твоє серце зараз вільне? Коли Jerry Heil востаннє була на побаченні?

Моє серце зараз вільне. На побаченні не була давно.

Коли і чому Jerry Heil востаннє плакала? І який був найщасливіший момент цього року?

Не пам’ятаю. Мені важко плакати, тому коли горло стискає від болю, я виливаю його в пісні.



Jerry Heil у Карпатах під час концертного туру / Фото з її інстаграму

З позитивними емоціями – те ж саме. Проте іноді мене можуть розчулити найнеочікуваніші речі. В Черкасах перед концертом ми гуляли з командою вулицями міста, я зірвали вишеньки під чужим двором і сльози захвату покотилися градом від смаку, що переніс мене в дитинство – бабин садок і її вишневі вареники.

Jerry Heil до повномасштабного вторгнення і зараз. Які основні зміни відбулися в тобі?

Я дуже сильно подорослішала, посвідомішала, постаріла, сформувалася більше як особистість. Можливо, в певному плані навіть зачерствіла, бо на те, що до повномасштабної війни вражало до сліз, ми зараз дивимося в новинах і розуміємо, що це наша буденність. Як і всі, мабуть.