Одразу після оголошення переможця Нацвідбору Євробачення-2023 Jerry Heil подякувала українцям за 9 балів з 10 можливих і заявила: "Бачить Бог, я зробила все, щоб достойно виступити". Співачка сказала це зі сльозами, бо не зможе "топити за українську музику" в Ліверпулі.

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Чому Jerry Heil розплакалася після Нацвідбору

Розумієте, чому я плачу? Я дуже вболіваю за нашу українську мелодику. Я так щиро її люблю, що в мене серце розширюється щоразу, як я чую нову поспівку. Днями, а буває ночами, я досліджую автентичний спів і шукаю нові матеріали. Я хочу, щоб це стало світовим здобутком. І сьогодні я усвідомила, що зробити мені це завдяки Євробаченню не вдасться. Дуже прикро,

– пояснила Яна.

Jerry Heil про перемогу TVORCHI

Уже в інстаграм-сторіс вона зізналася, що вважає TVORCHI гідними представляти Україну на Євробаченні-2023, адже вони зроблять це альтернативно.

Насправді все класно. Україну представлять дуже достойні переможці. Я бажаю TVORCHI творчих успіхів, бажаю розвалити ту сцену в Ліверпулі. Я впевнена, що їм це вдасться,

– прокоментувала Jerry Heil.

TVORCHI на Нацвідборі Євробачення-2023 / Фото 24 каналу

Нагадаємо, у фіналі Національного відбору Євробачення-2023 Jerry Heil виступила під номером 4 з піснею When God Shut The Door, у якій перший куплет англійською, а другий – у фольклорному стилі. Кульмінацією треку є слова: "Повставали рідні: багаті і бідні".

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOO