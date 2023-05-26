Чому Аліна не голосувала за фаворитів на Євробаченні-2023, який трек за час повномасштабної війни вважає найкращим, що очікувати від виконавиці найближчим часом – читайте далі в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Не пропустіть Я написав найпопсовіші треки цієї країни, – інтерв'ю ХАСа про музику, війну та сім'ю

Наче гра по колу, – про Євробачення-2023

Хочу почати з актуального. Днями закінчилося Євробачення-2023, де перемогу здобула Швеція. В мережі є чутки, що Лорін могла купити перемогу, що вона не заслужена. Як особисто ви оцінюєте її виступ і чи вважаєте, що перемога справді мала б дістатися їй?

Лорін – харизматична перформерка із сильним голосом. Пригадую, що і Euphoria (пісня, з якою Лорін перемогла на Євробаченні-2012 – 24 Канал) це було більш свіжо, ніж із Tattoo, що доволі схожа стилем зараз. Euphoria – це було справді прогресивно, чарівно. Щодо цього року – гідно, але точно вже не з тією потужною магією сюрпризу. Наче гра по колу. Але люди обрали, тож що нам судити зараз?

За кого надсилали смс у фіналі? Чому саме за цього артиста/артистку?

Насправді була далеко в джунглях без зв'язку в той день, бачила записи тільки потім.

Що можете сказати про виступ TVORCHI? На вашу думку, зі сцени вони мали казати щось про війну в Україні, як Kalush Orchestra минулого року?

Цьогоріч весь конкурс був побудований навколо України, програма Євробачення-2023, як і пісня TVORCHI, говорила про Україну, транслювала наші культурну ідентичність, культурний код. Тому, гадаю, представники України в Ліверпулі зробити достатньо.

TVORCHI у фіналі Євробачення-2023: дивіться відео онлайн

Євробачення – одна з найскандальніших сторінок у вашій біографії, про це вже говорили дуже багато. Та, попри все це, ваш трек "Тіні забутих предків" справді претендував на перемогу в конкурсі, стати хітом серед європейської аудиторії. На вашу думку, якою має бути українська музика, щоб її слухав весь світ? І насамперед щоб її слухали українці, бо досі надають перевагу іноземним виконавцям?

Питання "якою має бути українська музика, щоб її слухав весь світ" дуже слушне та актуальне. Я часто ставила і ставлю собі це питання. За роки кар'єри намагалась робити доволі дикі експерименти. Часто в них ніхто не вірив, та деякі все ж зробили внески в розвиток українського смаку. Саме коштом сміливості.

Та, як бути актуальним для світових слухачів – це задачка з зірочкою, еге ж? Є поодинокі нішеві влучання, коли українські виконавці потрапляють у світові плейлисти, грають на крутих світових фестивалях, їдуть в тури, та, на жаль, здебільшого це винятки.

Український ринок диктує своєрідні правила, тенденції, навіть вибір тем пісень і їх загальне звучання. Це все у комплексі, як на мене, заважає нам рухатись до світових стандартів. "Естрада" ще метастазами полонить вуха людям, вони до того звикли.

Те, що я чую зараз в українських топах Apple Music, Spotify, чи на радіо станціях України, аж ніяк не вражає аудиторію по світу. Здебільшого ми все одно крутимось тільки у своїй бульбашці. Ба більше, якість музики знизилась. Питання шароварщини й спекуляції на темі війни відкрите.

Я з початком 2023 року зрозуміла, що буду робити музику, яка мені подобається повноцінно, без компромісів ринку сьогодення.



Alina Pash / Фото пресслужби артистки

Мені пощастило мати доволі різношерстну публіку, – про перший тур Європою

Нещодавно ви завершили свій перший сольний тур Європою. Зараз в європейських країнах живуть дуже багато українців, які, безумовно, були на концертах. А як сприймала саме європейська публіка? Що казали, як реагували на українську музику?

Мені пощастило мати доволі різношерстну публіку. На багатьох концертах було 50% українців, а 50% іноземців, що є дуже круто. Я просила підіймати руки на початку концерту, аби я відразу могла розуміти хто переді мною. До того ж я міксую різні мови в піснях, що, звісно ж, підсилює інтернаціональний контекст. І навіть елементарне "egy kettő három négy" (1,2,3,4 угорською) в пісні "Мотанка" працює на "ура".

Alina Pash – "Мотанка": дивіться відео онлайн

Також я люблю часом зробити якийсь цікавий кавер на народну чи популярну пісню в країні, в якій виступаю. Це гарно працює.

У Європі розпочинається сезон фестивалів. Де виступатимете?

Вже є багато планів, але пропозиції досі надходять, тому поки ми в процесі складання розкладу. Про оновлення повідомлятиму в соцмережах.

Orange festival – Варшава, Польща – 2 червня

Sofia Live Festival – Софія, Болгарія – 24 червня

D Festival – Дойран, Північна Македонія – 1 липня

Pohoda Festival – Братислава, Словаччина – 6 липня

Paleo Festival – Ньйон, Швейцарія – 22 липня

Esperanzah! Festival – Флоретте, Бельгія – 30 липня

Lollapalooza – Берлін, Німеччина – 9 вересня



Alina Pash / Фото пресслужби артистки

Пишаюсь такою музикою, – про українську музику під час війни

Під час війни в мережі дуже багато шароварщини, той самий "Гопак", який розкритикували вже всі, хто тільки міг. А який трек для вас за час повномасштабної війни став найкращим? І чому саме він?

ONUKA – "Душа Народу". Чудова відео робота, глибокі сенси, неймовірний продакшн музики від Євгена Філатова за участі хору із Чернігова. Ось це вау. Пишаюсь такою українською музикою. Все витримано на найкращому рівні й чіпляє до глибин душі мою.

ONUKA – "Душа Народу": дивіться відео онлайн

Свобода і сенси крізь себе й музику, – творчість Alina Pash під час війни

Ви довго сумнівалися, чи випускати трек GOIRA, який написали ще 2 роки тому. В інтерв'ю на ютуб-каналі "Розмова" ви вагалися, чи не звучить він "шароварно"? Що саме наштовхнуло вас на такі думки? Чому передумали й все-таки прем'єра відбудеться?

Та, ця пісня 2 роки ходить зі мною в плеєрі, але чули її тільки друзі. Зрештою вони й переконали мене спробувати запитати думки потенційних слухачів. Дізнатись, чи сподобається їм GOIRA. Гадаю, що зараз настав найкращий час для цієї пісні. GOIRA – це своєрідне повернення до ранньої творчості Alina Pash, де український фольклор і хіп-хоп об'єднались у щось цілісне. Ця пісня – моя ода рідному краю, бо Закарпаття – то любоу (усміхається –24 Канал). Гойра! (що означає "ура").



Alina Pash випустила трек GOIRA / Фото пресслужби артистки

Alina Pash до і під час війни. Як можете схарактеризувати себе і свою творчість у ці періоди?

Alina Pash із 2018 по 2021 – пошук свободи крізь музику.

Alina Pash 2022 – пошук сенсів крізь музику.

Alina Pash 2023 – свобода і сенси крізь себе й музику.

Для вас війна почалась у 2014 році?

Так, але таки глибоке усвідомлення поняття "війна" і того, як варто діяти в таких умовах, будучи українкою та з 2018 року – публічною персоною, прийшло пізніше.

Якою є ваша місія зараз, у час повномасштабного вторгнення?

Невпинно емпатувати своїй Батьківщині, допомагати їй наближатись до перемоги донатами, дипломатичним та культурним шляхами, світити максимальною благородністю серця повсюди.

Чого чекати прихильним від вас найближчим часом?

Добрих новин, що дам прошкваритись ватрою з української музики на міжнародних фестивалях, що пишу нову музику і не бачу нічого, що може зупинити мої мрії.



Alina Pash / Фото пресслужби артистки