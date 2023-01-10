Навіть на 11 місяць війни Андрія Бєднякова завалюють коментарями та смсками, що він кинув Росію. Ведучий показав, як йому дошкуляють прихильники так званої "спецоперації" та публічно відповів кільком з них.

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Що Бєднякову строчать ображені росіяни

Під один з постів Бєднякова хейтер з Росії ні з того ні з сього написав: "Ну ти й п*дором став". Він дотепно прокоментував: "Ну не тобі ж одному бути". Ба більше, ведучий прикріпив фото "борця за справедливість", аби країна-терорист знала своїх героїв.

Андрій Бєдняков відповів росіянину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інший фанат Росії спочатку дорікнув Бєднякову під двома постами, а потім взявся штурмувати дірект, аби ведучий таки довідався, що він про нього думає.

"Коли ти вже заспокоїшся, чортів чушка, звалив в Україну, сиди й мовчи там. Звалив він з Росії, слабак, побіг. Зовсім мізки відсохли в тебе, а раніше нормальна людина була. Був нормальним, зараз жах просто. Звалив з Росії і бреше ще", – настрочив росіянин і в діректі, і в коментарях.

"Як думаєте, може відповісти? А то людина наполегливо пише, а я морожусь", – з гумором звернувся Андрій Бєдняков до підписників.

Андрій Бєдняков відповів росіянину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у росіянах Андрій Бєдняков остаточно розчарувався ще у квітні, коли вони зловтішалися зі смерті його мами в заблокованому Маріуполі. Йому писали, що так його "покарав Бог". "Я хочу, щоб побудували величезну стіну. Щоб навіть не знати цих людей. Скільки потрібно мати мізків? Дайте мені відповідь", – відреагував тоді шоумен.