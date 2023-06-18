Дружина Мірошниченка показала фото сина, якого всиновлює, та розповіла про перші успіхи

Дружина Тімура Мірошниченка знову побачилась з сином, якого всиновлює. Вона розповіла про його вік та особливості, а ще показала нове фото.

Тімур та Інна Мірошниченко днями подали заяву на всиновлення сина з дитбудинку в Житомирі. Дружина ведучого знову відвідала сина та розповіла про нього більше.

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Інна Мірошниченко розповіла про майбутнього сина

Інна Мірошниченко розповіла, що купила хлопчику літній одяг та взуття. Та взуття йому не підійшло – як зізналась зіркова дружина, він дуже маленький як на 2 роки.

Сину майже 2 роки. Але він настільки маленький, що навіть одяг на 9 місяців виявився великим. Взуття потрібного розміру не виробляють, тому що з таким розміром ноги діти ще не ходять,

– поділилась Інна Мірошниченко.

"Але все, чого він хоче, – ходити. Там йому нема з ким ходити. У групі багато діток. Тому просто кімната і все. Коли ми приїжджаємо, ми годинами тільки й робимо, що ходимо коридорами, сходами, навколо будинку", – зауважила ведуча.

Інна Мірошниченко показала фото хлопчика та розповіла про його перші успіхи: "Ще тиждень тому він падав через сходинку заввишки п'ять сантиметрів. А сьогодні я зняла для Тімура відео, як він долає сходи на другий поверх, підтягуючись за поручень. Сам!".



Майбутній син Мірошниченків / Фото з інстаграм-сторіз

Як просувається справа з усиновленням