Співачка Даша Астаф'єва зізналась, що її бабуся живе на Дніпропетровщині все життя – у селі Чортомлик. Навіть після підриву Каховської ГЕС вона відмовляється покидати свій дім.

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Даша Астаф'єва розповіла про бабусю

Волонтерка поділилась, що щодня плаче через те, що не знає, як відповісти на постійні запитання: "Чому не забираєте бабусю". Тим паче, що на Дніпропетровщині немає води.

Будинок, поставлений власноруч, господарство, тварини, город. Як і тисячі родин України, вона не бачить своє життя іншим. Зараз на Дніпропетровщині лихо. У десятках міст і селищ немає води, і невідомо, коли вона зʼявиться. Для приватного господарства – це катастрофа.



Господарство бабусі Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Бабуся-героїня Даші Астаф'євої не хоче їхати й тому, що не може кинути господарство – собаку, кошенят, курей та інших тварин, які понароджували.



Господарство бабусі Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

"З якою гідністю наші люди проходять усі ці випробування. Стільки любові в них до свого місця, яке вони вимушені залишити чи зберігати ціною власного життя. Як вони рятують квіти у вазонах, сусідських котів, світлини з весілля. Вага цього нестерпного болю від цієї катастрофи дорівнює гордості за наших людей. Вони цінують життя. Вони за нього борються. І вони обовʼязково переможуть" – додала зірка.



Господарство бабусі Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Зауважимо, зірки продовжують допомагати постраждалим областям, зокрема Херсонщині. Дмитро Монатік разом з Фондом "Твоя опора" відправив фуру гуманітарної допомоги на Херсонщину. Артист та волонтери закупили речей на 325 тисяч гривень.