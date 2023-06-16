Вже сильно любимо, – дружина Тімура Мірошниченка показала перше фото з майбутнім сином

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка поділилася емоціями щодо довгоочікуваного усиновлення. Вона чи не щодня їздить у дитбудинок, щоб побачити майбутнього сина та вже дуже чекає на те, коли зможе забрати його додому назавжди.

Днями ведучий поділився радісною новиною, що вони знайшли хлопчика на усиновлення. Тепер Інна Мірошниченко зізналася, що вони подали до суду документи на всиновлення.

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Тож, очевидно, що вже незабаром зіркове подружжя зможе забрати свого сина додому з дитбудинку. Інна зізнається, що вже любить хлопчика і відчуває розлуку, якщо вони не бачаться кілька днів.

Сім’я Мірошниченків поки не показує свого сина на камеру, проте Інна оприлюднила фото, на якому стоїть з хлопчиком. Помітно, як сильно малеча тримає майбутню маму за руку.



Інна Мірошниченко з сином / Фото з її інстаграму

Своїми думками з приводу всиновлення дружина Мірошниченка поділилася в Інстаграмі.

Це дуже важко пояснити, але ми вже любимо його так само сильно, як Мію і Марко. Адже він син, народжений серцем. У школі усиновителів нам радили скласти казку про те, що він загубився, а ми його довго шукали і знайшли. Саме це почуття і є,

– заявила Інна.

Тімур та Інна Мірошниченко одружилися у 2018 році. Зараз подружжя має двох спільних дітей – 4-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка. Але вже кілька років вони мріють всиновити ще одну дитину.

Мірошниченко справді зізнається, що хоче плакати від щастя і надолужувати кожну хвилину розлуки.

"Коли чуєш діагнози, яким здається немає кінця і краю, а думаєш лише "ми все подолаємо! Разом!". І на той момент ми ще не бачились жодного разу", – написала вона.

За її словами, їй тяжко дається тимчасова розлука з сином, тому вона щодня їздить до нього в Житомир (там розташований дитбудинок, – 24 Канал).

Як після цього не вірити в долю? Що ми мали знайти саме його з тисяч анкет? З тисяч неактивних лише одну актуальну. Анкету, яка нікому не була цікава,

– поділилася Інна.

Нагадаємо, що у червні 2022 року Тімур Мірошниченко публічно розповів про бажання всиновити дитину, а вже у січні цього року повідомив, що він з дружиною розпочали юридичну процедуру.

Близько півроку Тімур та Інна Мірошниченки боролися за можливість стати кандидатами у всиновлювачі. Згодом вони зіткнулися з проблемою – у всіх офіційних службах казали, що дітей немає. І лише зараз знайшли свого хлопчика і подали документи до суду.