Підняв прапор України: 14-річний Сашко з кліпу Imagine Dragons вперше побував на концерті гурту
Джерело:Imagine Dragons
У Варшаві днями пройшов концерт американського гурту Imagine Dragons. Музиканти запросили на виступ героя свого кліпу – 14-річного Сашка з селища Новогригорівка, якому допомагають відбудувати дім. Разом з ним артисти підняли на сцені прапор України.
Наприкінці травня 14-річний українець з Миколаївщини з'явився у кліпі на пісню Crushed гурту Imagine Dragons. Нещодавно це відео номінували на MTV Music Video Awards 2023.
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На вихідних Сашко вперше виїхав за кордон, щоб відвідати концерт гурту. На сцені у Варшаві Imagine Dragons разом із юнаком підняли прапор України із логотипом UNITED24. Таким чином музиканти закликали підтримувати Україну.
Сашко відвідав концерт Imagine Dragons / Фото з інстаграму гурту
Що відомо про 14-річного Сашка з Новогригорівки
- Режисер кліпу Тай Арнольд, який багато років співпрацює з Imagine Dragons, під час подорожі Україною познайомився із Сашком у його селі, куди приїхав із допомогою. Він запропонував Сашкові знятися у кліпі.
- У відео 14-річний підліток гуляє зруйнованим містом. За словами юнака, спершу він відмовився від зйомок, але потім подумав, що це може допомогти привернути увагу світу до села та його зруйнованого будинку.
- Знімали відео тиждень. Кліп на пісню Crushed показує наслідки російської агресії в Україні – знищене селище на Миколаївщині і хлопчика, який мріє відбудувати свій дім, щоб жити на Батьківщині.
- Додамо, що Imagine Dragons минулого літа став амбасадором програми UNITED24. Зараз учасники гурту разом із іншими донорами платформи відбудовують будинок Сашка, який був зруйнований під час спроби окупантів захопити Миколаївську область у 2022 році.
Зазначимо, що Imagine Dragons активно підтримують Україну в умовах війни. Музиканти в перші дні вторгнення записали слова співчуттям усім постраждалим від війни і побажали перемоги. Також вони скасували свої концерти в Росії.