Премія MTV Video Music Awards 2023 представила список претендентів на перемогу. Українка Таня Муіньо має шанс отримати премію за кліп для Doja Cat.

Номінанти на MTV VMA 2023

У номінації "Найкраща режисура" опинилась українська кліпмейкерка Таня Муіньо. Вона претендує на перемогу за працю над відео Attention для артистки Doja Cat. До того ж кліп Attention також номіновано на "Відео року".

Doja Cat – Attention: дивіться відео онлайн

"Найкраща режисура": хто ще претендує на перемогу

Doja Cat – Attention

Drake – Falling Back

Kendrick Lamar – Count Me Out

Megan Thee Stallion – Her

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Зауважимо, що це не перша номінація для Тані Муіньо. Її двічі номінували на Греммі. До того ж кліп Гаррі Стайлза As It Was (теж авторства українки) переміг на MTV VMA 2022 в номінації "Найкраща поппісня", а також "Найкраща операторська робота". За зйомку нагороду отримав український оператор Нікіта Кузьменко.

Номінували й кліп Imagine Dragons

Відео гурту Imagine Dragons Crushed номіноване у категорії "Відео задля добра".

Нагадаємо, що кліп знімали у Миколаївській області, а головним героєм ролика став 14-річний підліток Сашко. Окупанти зруйнували його селище та будинок, а ще понищили школу. Музиканти створили відео задля висвітлення подій війни в Україні, це заклик про допомогу українським дітям та підліткам.

Imagine Dragons – Crushed: дивіться відео онлайн

