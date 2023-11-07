Ілона Гвоздьова розповіла про свій стан після операції зі збільшення грудей

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова два тижні тому наважилася на пластину операцію зі збільшила собі груди. Тепер танцівниця зізналась, як почувається після хірургічного втручання.

Гвоздьова сходила на огляд до лікаря. В інстаграмі вона розповіла про свій стан після операції.

Цікаво Українські зірки, які збільшували груди: фото до і після пластичної операції

Ілона Гвоздьова розповіла про свій стан

Зірка вже другий тиждень відновлюється після операції зі збільшення грудей. Для неї це як відпустка, адже вона 12 днів відпочиває.

Ілона поділилася з підписниками, як почувається. За її словами, вона чудово відновлюється. Однак Гвоздьовій потрібно пити спеціальні ліки та мастити шви гелем для загоєння.

Все йде за планом. Почуваюся добре, вже стала більше ходити по дому, навіть їздила на роботу. Наразі лікар прописав мені гель для обробки швів і пігулки,

– написала танцівниця.



Ілона Гвоздьова розповіла про свій стан / Фото з її інстаграм-сторіс

Знаменитість не приховує – після збільшення грудей вона стала більш впевненою у собі. Крім того, Ілона тепер обожнює ходити до магазинів спідньої білизни.

"Але носити нижню білизну ще не скоро, тому поки просто ходжу, надихаюся красою і уявляю, як вона виглядиме на мені", – додала Гвоздьова.

Хто ще з зірок збільшив груди: останні новини