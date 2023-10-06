Так, 24 Канал зібрав інформацію про українських співачок, які з тієї, чи іншої причини прийняли рішення змінити ім'я та прізвище в паспорті. Про Злату Огнєвіч, Тіну Кароль, Ірину Білик та інших – читайте далі.

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Інна Бородюг – Злата Огнєвіч

Не всі знають, що популярна співачка Злата Огнєвіч при народженні отримала ім'я Інна Бородюг. Втім, знаменитість з дитинства бажала змінити ім'я. Зрештою, подорослішавши, виконавиця здійснила свою мрію і офіційно стала Златою Огнєвіч. Таке рішення виявилося корисним для її кар'єри, оскільки сприяє уникненню плутанини під час різних організаційних питань.

Водночас співачка розповідала, що такий вчинок не дуже сподобався її батькові, оскільки він "дуже ніжно ставиться до прізвища", бо воно старовинне, козацьке. Однак артистка додала: "Я пообіцяла, що якщо чоловік не буде проти, ми зробимо так, щоб мої діти не втратили імені нашого роду".



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

Тетяна Ліберман – Тіна Кароль

Цікаво, що справжнє ім'я Тіни Кароль – Тетяна Ліберман. Співачка взяла псевдонім під час участі в конкурсі "Нова хвиля" ще у 2005 році. Згодом зірка вирішила змінити справжнє ім'я та прізвище в паспорті на сценічне. Цей крок виявився дуже вигідним для Тіни, особливо після припинення роботи з продюсером Олегом Чорним, адже так вона забезпечила собі право продовжувати виступати під псевдонімом навіть після розірвання контракту.