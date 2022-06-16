Ілона Гвоздьова розповіла про зруйнований дім батьків: яких збитків завдали росіяни

Російські окупанти на початку війни розбомбили дім сім'ї Ілони Гвоздьової. Вона розповіла, скільки наразі довелось заплатити за ремонт.

Родина української танцівниці Ілони Гвоздьової добряче відчула на собі справжній дух "російського світу". Окупанти зруйнували дім батьків та обстріляли авто чоловіка.

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Ілона Гвоздьова про збитки через руйнування дому

Переможниця шоу "Танці з зірками" розповіла, що служба оцінює, в яку суму може обійтись батькам ремонт будинку. Наразі вони вже витратили 5 – 10 тисяч доларів (приблизно 150 – 300 тисяч гривень), що є лише частиною.

Я не знаю, в яку саме суму ремонт оцінила служба. Вже витрачено від 5 до 10 тисяч доларів, я не знаю, скільки ще буде витрачено,

– розповіла Ілона Гвоздьова.

Повне інтерв'ю з танцівницею Ілоною Гвоздьовою: дивіться відео онлайн

Що відомо про зруйнований дім та авто Гвоздьової

На 8 день війни в Україні танцівниця зізналась, що її дому більше немає. Ракета прилетіла в мирний район з цивільними, де немає стратегічних об'єктів. Сім'я Ілони, на щастя, не постраждала. "Ми живі, будинок відбудуємо й повільно, але впевнено закатаємо в новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю", – казала зірка.

У квітні Ілона Гвоздьова з мамою та дітьми вже перебувала в Італії, та її чоловік залишився в Україні. Але окупанти знову нашкодили родині – обстріляли автомобіль SKYLINE. Подружжя дуже сумувало через це, адже з машиною пов'язано багато спогадів пари та сім'ї.