За 7 ефіром "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова спостерігала з глядацького залу, але за традицією прокоментувала кожну з постановок в інстаграм-сторіс. Чи не найбільше перепало її фавориту Артуру Логаю, який танцював румбу під новий хіт гурту Kalush та Христини Соловій – "Таксі".

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Крім того, що переможниця проєкту не повірила його акторській грі, вона розкритикувала його техніку. Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" нібито не один раз втрачав баланс.

"У цьому танці щось пішло не так. Чи то Анна була дуже динамічна, то чи Артур не до кінця встигав ставати в ноги. Але баланс їхній похитнувся, і не один раз", – зауважила Ілона Гвоздьова.

Вона наголосила, що Артур Логай та Анна Кареліна з ефіру в ефір вражають глядачів ризикованими підтримками, однак цього разу навіть вони не врятували номер. На думку переможниці "Танців з зірками", саме танцівниця витягнула їхню пару з зони ризику.

Я не могла відірвати очей від неймовірної Анни, номер витягнула саме вона. Румбу Артура я не побачила зовсім. Вона була якась сумбурна, більше простійних пауз, ніж танцю,

– заявила Ілона Гвоздьова.

"Можливо, щоб відкрилось нове дихання, у них повинен був з'явитися провальний танець. Сподіваюсь, вони зберуться і повернуть собі заслужене місце у фіналі. У мене теж були провальні номери, і вони завжди мотивували та змушували працювати ще більше", – додала танцівниця.

Скриншот з інстаграму Ілони Гвоздьової

Нагадаємо, після 6 випуску "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова заявила, що Артур Логай та Анна Кареліна гідні фіналу, бо це "найкраща пара за всю історію проєкту". За словами знаменитості, вони вражають ростом і розвитком в різних стилях. Ба більше, актор є фаворитом для судді Макса Чмерковського.

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