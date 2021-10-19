За 7 эфиром "Танцев со звездами" Илона Гвоздева наблюдала из зрительного зала, но по традиции прокомментировала каждую из постановок в инстаграм-сторис. Больше всего досталось ее фавориту Артуру Логаю, который танцевал румбу под новый хит группы Kalush и Кристины Соловий – "Такси".

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Кроме того, что победительница проекта не поверила его актерской игре, она раскритиковала его технику. Звезда сериала "Моя любимая Страшко" якобы не один раз терял баланс.

"В этом танце что-то пошло не так. То ли Анна была очень динамичной, то ли Артур не до конца успевал становиться в ноги. Но баланс их пошатнулся, и не один раз", – заметила Илона Гвоздева.

Она подчеркнула, что Артур Логай и Анна Карелина из эфира в эфир поражают зрителей рискованными поддержками, однако на этот раз даже они не спасли номер. По мнению победительницы "Танцев со звездами", именно танцовщица вытянула их пару из зоны риска.

Я не могла оторвать глаз от невероятной Анны, номер вытянула именно она. Румбу Артура я не увидела вовсе. Она была какой-то сумбурной, больше простойных пауз, чем танца,

– заявила Илона Гвоздева.

"Возможно, чтобы открылось новое дыхание, у них должен был появиться провальный танец. Надеюсь, они соберутся и вернут себе заслуженное место в финале. У меня тоже были провальные номера, и они всегда мотивировали и заставляли работать еще больше", – добавила танцовщица.

Скриншот из инстаграма Илоны Гвоздевой

Напомним, после 6 выпуска "Танцев со звездами" Илона Гвоздева заявила, что Артур Логай и Анна Карелина достойны финала, потому что это "лучшая пара за всю историю проекта". По словам знаменитости, они поражают ростом и развитием в разных стилях. Более того, актер является фаворитом для судьи Макса Чмерковского.

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