Схоже, чоловік танцівниці Іван залишився на Вінничині, куди їм вдалось втекли на початку війни, адже Гвоздьова поскаржилася, що тепер "сім'я розірвана". З мамою і двома дітьми – 6-річною донькою Валерією та 1,5-річним сином Домініком – вона виїхала з селища Баланівка до міста Свалява, що на Закарпатті поблизу Мукачева.

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Родина проїхала 678 кілометрів – через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Стрий. У дорозі вони провели 13 годин.

Виїхали в нікуди, сім'я розірвана, душа болить, діти плачуть. 13 годин за кермом, що робити далі… Дорога загалом дуже гарна, заправок багато, майже на всіх є паливо,

– розповіла Ілона Гвоздьова.

Вона додала, що проблем з бензином на Західній Україні немає, тоді як з газом складніше. Схоже, Ілона Гвоздьова й справді виїхала в нікуди, адже зараз вона шукає будинок на Закарпатті для себе, мами та дітей.

Ілона Гвоздьова в дорозі на Закарпаття / Фото з інстаграм-сторіс танцівниці

Ілона Гвоздьова з дітьми / Фото з інстаграм-сторіс танцівниці

Нагадаємо, на початку березня російські окупанти розбомбили дім Ілони Гвоздьової під Києвом. На місці її великого будинку – розруха. Однак танцівниця пообіцяла відбудувати оселю та "закатати в новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю".

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